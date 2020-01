De beste tv van het decennium volgens Gilles Coulier, regisseur van 'Bevergem' en 'De dag'

Regisseur Gilles Coulier draaide bij ons Bevergem en De dag en ging recent even internationaal met War of the Worlds. Kan hij eigenlijk nog onbevangen tv kijken?

Chernobyl: laveren tussen feit en fictie.

Gilles Coulier: Als ik kijk, is het altijd deels professioneel. Je probeert dat wel van elkaar los te zien, maar automatisch ga je eraan denken. In mijn lijstje zitten dan ook een aantal series die ik vooral regiematig heel sterk vind. Een reeks als The End of the F***ing World raakt me persoonlijk misschien minder, maar heeft een heel uitgesproken visuele stijl. Fargo ook. Ik vind die extreme regiekeuzes heel interessant, al maak i...

