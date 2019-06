Een dikke maand na de laatste aflevering van Van Gils en Gasten zet Eén een nieuwe talkshowpresentator in de startblokken

Lieven Van Gils, die vorige maand na vier jaar afscheid nam van zijn talkshow Van Gils en Gasten, kent zijn opvolger. De keuze viel op Danira Boukhriss Terkessidis, schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door de VRT.

Het nieuwe praatprogramma draait uiteraard nog steeds om de gesprekken en de gasten aan tafel, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. 'Het programma omarmt de waan van de dag. Daardoor zal je voelen dat de talkshow dagvers is: je wilt kijken om je dag af te ronden.'

Boukhriss gaat net zoals haar voorgangers voor 'sterke gesprekken over actuele onderwerpen' over een brede waaier aan onderwerpen, van sport tot politiek. Hoe de show er verder zal uitzien, ligt nog open.

Danira Boukhriss Terkessidis begon haar carrière bij de VRT in 2012 als redacteur bij Vlaanderen Vakantieland. Een jaar later volgde de overstap naar de nieuwsdienst en presenteerde ze reportageprogramma's Login en Koppen XL. Samen met Kobe Ilsen maakte ze op Eén drie seizoenen van Over eten en aan de zijde van Peter Van de Veire presenteerde ze het laatste seizoen van Steracteur sterartiest. De nieuwe talkshow wordt dus het eerste grote programma dat ze alleen presenteert.