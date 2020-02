Er zit een nieuwe special van 'Friends' aan te komen, schrijft de Amerikaanse filmwebsite Deadline. Het initiatief komt van betaalzender HBO, die daarmee zijn nieuwe streamingdienst zou willen lanceren.

De originele cast van Friends komen samen voor een eenmalige special op , meldt Deadline. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc en Matthew Perry hebben daarvoor een deal getekend met HBO en zouden daarvoor tussen de 3 en 4 miljoen dollar per persoon krijgen. De onderhandelingen zouden zo goed als afgerond zijn.

Ook al is de eerste aflevering van Friends inmiddels meer dan 25 jaar oud, er wordt in de tv-wereld nog steeds hard gebikkeld om elke kruimel van de iconische sitcom. Tot voor kort had Netflix de uitzendrechten, iets waarvoor de streamingbons in 2019 nog 100 miljoen dollar ophoestte. In juli vorig jaar raakte bekend dat HBO die rechten heeft overgekocht voor 425 miljoen dollar.

De nieuwe special moet de lancering van HBO Max trekken, de streamingdienst van HBO die van start gaat in mei. Hoe de special er zal uitzien, wanneer dat die zal worden uitgezonden en of ook Belgische kijkers hem zullen kunnen zien, is nog niet bekend. Wat wel vast lijkt te staan, is dat het geen 'gewone' aflevering wordt: volgens Deadline heeft de nieuwe productie geen script.

