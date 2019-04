Acteur Ken Kercheval is overleden. De Amerikaan zal de geschiedenis ingaan als oliebaron Cliff Barnes uit Dallas.

Ken Kercheval, beter bekend als Cliff Barnes uit de populaire Amerikaanse televisieserie Dallas, is overleden. De acteur stierf op 83-jarige leeftijd, zo meldden de Amerikaanse vakbladen Hollywood Reporter en Variety woensdag. De manager van de acteur en een woordvoerster van de bergrafenisondernemer in Kerchevals woonplaats Clinton in de staat Indiana bevestigden zijn dood.

Kercheval werd beroemd door zijn rol als de oliebaron Cliff Barnes, de eeuwig verliezende tegenstander van J.R. Ewing (Larry Hagman), uit de televisieserie Dallas van de jaren 80. In de VS liep het familiedrama over geld, macht en intriges ononderbroken gedurende 14 jaar. Kercheval speelde in alle seizoenen mee. De acteur, die zijn carrière op Broadway in New York was begonnen, speelde ook in tal van televisiefilms en bioscoopfilms als The Seven-Ups en F.I.S.T..

Kercheval was een zware roker. In de jaren 90 kreeg hij longkanker en moest een heelkundige ingreep ondergaan.