Het is niet de beste tijd om een productiehuis te leiden dat De chinezen heet. Niettemin heeft geboren chroniqueur Arnout Hauben de mooie reportagereeks Ten oorlog. De bevrijding van Vlaanderen gemaakt, die volgende week van start gaat op Eén.

Arnout Hauben: Ik zit nu thuis, noodgedwongen teruggekeerd van het Middellandse Zeegebied, waar we een nieuw programma aan het draaien waren. Heel wat medewerkers van De chinezen staan tijdelijk op non-actief.

Heb je de afgelopen week weleens gedacht dat het binnenkort niet meer evident zal zijn om programma's als de jouwe te maken?

Hauben: Absoluut. We zijn de laatste jaren misschien wel enorm verwend geweest. Mijn rugzak staat boven naast mijn bureau, half leeggemaakt. Als ik hem nog eens kan omgespen om op reportage te gaan, zal dat met grote dankbaarheid zijn.

Wat doe je ondertussen thuis?

Hauben: Een boek lezen. Mijn boekhandelaar is als mijn huisdokter, hij weet altijd perfect wat ik nodig heb. Een tijdje geleden legde hij boven op het stapeltje dat ik had uitgekozen een boek met een lelijke kaft, dat heel erg goed bleek te zijn: Station Elf van Emily St. John Mandel. Ik vind het leuk om op vakantie een boek mee te nemen dat zich afspeelt in de streek waar je naartoe gaat, omdat je dan iets van dezelfde architectuur of natuur terugziet als je van het blad opkijkt. Met Station Elf gebeurde het omgekeerde: het verhaal speelt zich af in een wereld die door een pandemie is getroffen, en terwijl ik aan het lezen was, haalde de werkelijkheid om me heen de fictie in.

Nog aanraders? We hebben tijd genoeg.

Hauben: Misschien is het wel een goed moment om nog eens het hele oeuvre van Leonard Cohen door te nemen. Voor de songs, de poëzie of simpelweg de rustgevende klank van zijn stem. Ik denk dat mensen daar in panische tijden veel aan kunnen hebben.

