'Uit angst om een inhoudsloos document te filmen hebben de makers ook alle beschikbare mannen van stand voor de camera gesleurd', stelt onze tv-recensente vast na het bekijken van een aflevering van Corps diplomatique.

'Eten en drinken voor het vaderland', zo vat een ex-diplomaat in de intro van Corps diplomatique zijn loopbaan samen. Diplomaten worden pas loslippig als ze niet langer diplomaat zijn. Dan kunnen en durven ze al eens tipjes van sluiers op te lichten, maar zolang ze in dienst zijn, is het toch vooral de kunst van het masseren en stroop aan de baard smeren. 'Vertellen aan iemand dat hij naar de hel gaat op een manier dat hij ernaar uitkijkt', aldus diezelfde ex-diplomaat, die er duidelijk schik in had. Ik weet niet of de makers van deze reeks over de Belgische diplomatie dat beseften voor ze hun contacten met actíéve diplomaten legden of dat dat in de loop van de gesprekken met die laatsten stilaan tot hen doordrong. In ieder geval hebben ze uit angst om een inhoudsloos document te filmen ook alle beschikbare mannen van stand - en een enkele vrouw - voor de camera gesleurd. Etienne Davignon, Louis Michel, Frans van Daele, Rik Coolsaet... Het leest als de paperbackuitgave van de Belgische who's who. Die heren weiden uitgebreid uit over specifieke episodes in de geschiedenis van de Belgisch-Amerikaanse betrekkingen. Want daarover ging deze derde aflevering van vier: onze ambassadeur in Washington, Dirk Wouters. Aan het begin vingen we even een glimp van hem op terwijl hij joggend de trappen van het Capitool af hobbelde en meldde dat Washington een hele groene, aangename stad is. Hij vertelde ook dat hij zich de voorbije jaren toch enigszins heeft moeten aanpassen. Hij had het natuurlijk over de opkomst van Trump en het verlangen om Amerika weer 'great' te maken door te hameren op 'America first'. Daarna verdween Wouters uit beeld en verscheen er een andere man. Het bleek een zekere Jon Decker van Fox News. Het was me niet helemaal duidelijk wat de heer Decker te maken had met het reilen en zeilen van de Belgische diplomatie in de Verenigde Staten, maar ik vermoed dat de makers iemand zochten voor achtergrondinformatie over het functioneren van en onder de heer Trump en ze daarvoor deze Jon Decker hadden opgesnord. Misschien omdat hij meer kon vertellen dan onze diplomaat toegestaan was? Decker nam ons mee naar zijn werkplek in het Witte Huis, legde uit dat alles onzeker was geworden, dat de president nogal wispelturig was en dat het natuurlijk niet aangenaam was als hij de pers 'fake news' noemde. Hij probeerde dat te negeren. Een wijze beslissing als je voor Fox News werkt. 'Waar is Dirk?' vroeg ik me al even af. We hadden de diplomaat achtergelaten in een park in zijn joggingbroek en nu werd het wel weer tijd om hem te volgen in zijn dagelijkse bezigheden. Dat was uiteindelijk de bestaansreden van deze reeks. Maar nee, het was nog te vroeg om Dirk weer op te zoeken. Eerst mochten nog wat oude mannen herinneringen ophalen aan hoe het was om met andere presidenten te werken. Het was me niet langer duidelijk of zij nu het werkelijke onderwerp van dit programma vormden en de ambassadeur slechts de verpakking was, of omgekeerd. Maar daar was Dirk weer. Nu in de wagen. Op weg naar ontmoetingen. Met mensen. Om allerlei Belgische bedrijven aan te prijzen. 'We are good in start-ups', klonk het. Ondertussen opende de vrouw van Dirk de deuren van de residentie. 'Een partner die meedoet,' mocht Frans van Daele opmerken, 'verdubbelt de slagkracht.' Die slagkracht toonden ze in Arkansas. Terwijl meneer de ambassadeur de Belgische bedrijven aanprees in het huis - in plantagestijl - van de gouverneur, keuvelden de vrouwen onder elkaar. 'We love Belgium', toeterde de gouverneur. Onze ambassadeur stak nog net niet zijn duimen op. Wat hij werkelijk dacht, hield hij voor zich. Je bent diplomaat of niet.