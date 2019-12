De nominaties voor de 77ste editie van de Golden Globes zijn bekend. De grote winnaar is streamingdienst Netflix, die maar liefst 34 keer werd genomineerd.

Marriage Story van Noah Baumbach is de grote favoriet voor de 77ste editie van de Golden Globe Awards. De echtscheidingsfilm kreeg zes nominaties, waaronder die voor Beste Drama, Beste Acteur (Adam Driver) en Beste Actrice (Scarlett Johansson). Andere prijsbeesten in de filmcategorie zijn The Irishman (Martin Scorsese, vijf nominaties), Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino, vijf) en The Two Popes (Fernando Mereilles, vier).

In de tv-categorieën zijn er drie series die de dans leiden met elk vier nominaties: Chernobyl (HBO), Unbelievable en The Crown (allebei Netflix). Big Little Lies (HBO), The Morning Show (Apple TV+), Succession (HBO) en Fleabag (BBC) moeten het elk met drie nominaties doen.

Bij de verdelers is de grote winnaar Netflix. In totaal haalt de streamingbons 34 nominaties binnen. Met ook enkele streepjes achter de namen van Apple TV+ en Amazon Prime (voor Marvelous Mrs. Maisel) wordt de almacht van de streamingdiensten tegenover 'klassieke' spelers als HBO andermaal bevestigd.

Zoals bijna elk jaar vallen een aantal opvallende makers, films en series uit de boot. Zo werd Robert De Niro niet genomineerd voor zijn hoofdrol in The Irishman en zijn er ook geen nominaties voor het gelauwerde When They See Us, over vijf zwarte mannen die beschuldigd worden van een verkrachting die ze niet hebben gepleegd.

De Golden Globes worden uitgereikt op 5 januari 2020. De presentatie is in handen van Ricky Gervais.