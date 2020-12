VRT-sportanker Catherine Van Eylen heeft donderdagavond de titel van 'De Slimste Mens ter Wereld' in de wacht gesleept in het gelijknamige VIER-programma. Van Eylen klopte recorddeelneemster Ella Leyers in de finale, dichteres Delphine Lecompte maakte het volledig vrouwelijke podium compleet.

Leyers mocht in de finaleaflevering terugkeren omdat ze dit seizoen de meeste afleveringen had overleefd: 18 stuks, trouwens ook een absoluut record in de geschiedenis van 'De Slimste Mens'. De topfavoriete moest duidelijk nog wat opwarmen en was pas derde na de eerste drie rondes. Tijdens de belangrijke laatste ronde met beeldfragmenten slaagde Leyers er echter in om alle trefwoorden te raden over de onlangs overleden Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg en snoepte ze nog eens 50 punten af van Lecompte, die zich versprak bij de titel van de actiefilm 'Blade Runner 2049'.

Voor Lecompte zat het spel erop, Leyers en Van Eylen mochten naar de finale. In dat eindspel ging het lang gelijkop, maar Van Eylen sloeg een gat met vijf juiste trefwoorden over de Britse vorstin Anne Boleyn. Leyers moest vervolgens na een vraag over personages uit 'The Flintstones' het initiatief aan Van Eylen laten. Die zou aan vier goede antwoorden over 'Goliath' genoeg hebben, maar strandde op drie. Leyers kon vervolgens nog winnen door op twee seconden tijd drie landen rond de Zwarte Zee op te noemen, maar panikeerde en liet Van Eylen het alsnog afmaken. 'Ik moet nog eens goed nadenken waar ik dit ga hangen', zei Van Eylen over de traditionele oorkonde die ze overhandigd kreeg. 'Dit is geen verwacht item om in huis te halen. Ik heb zo het idee dat de vier vrouwen die het laatst overbleven heel dicht in mekaars buurt lagen.'

Leyers mocht in de finaleaflevering terugkeren omdat ze dit seizoen de meeste afleveringen had overleefd: 18 stuks, trouwens ook een absoluut record in de geschiedenis van 'De Slimste Mens'. De topfavoriete moest duidelijk nog wat opwarmen en was pas derde na de eerste drie rondes. Tijdens de belangrijke laatste ronde met beeldfragmenten slaagde Leyers er echter in om alle trefwoorden te raden over de onlangs overleden Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg en snoepte ze nog eens 50 punten af van Lecompte, die zich versprak bij de titel van de actiefilm 'Blade Runner 2049'. Voor Lecompte zat het spel erop, Leyers en Van Eylen mochten naar de finale. In dat eindspel ging het lang gelijkop, maar Van Eylen sloeg een gat met vijf juiste trefwoorden over de Britse vorstin Anne Boleyn. Leyers moest vervolgens na een vraag over personages uit 'The Flintstones' het initiatief aan Van Eylen laten. Die zou aan vier goede antwoorden over 'Goliath' genoeg hebben, maar strandde op drie. Leyers kon vervolgens nog winnen door op twee seconden tijd drie landen rond de Zwarte Zee op te noemen, maar panikeerde en liet Van Eylen het alsnog afmaken. 'Ik moet nog eens goed nadenken waar ik dit ga hangen', zei Van Eylen over de traditionele oorkonde die ze overhandigd kreeg. 'Dit is geen verwacht item om in huis te halen. Ik heb zo het idee dat de vier vrouwen die het laatst overbleven heel dicht in mekaars buurt lagen.'