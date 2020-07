Rijden onder invloed is met de heropening van de cafés en horeca opnieuw een gevaar voor vele jongeren. Om de risico's van het glaasje te veel of het roken van een joint duidelijk te maken pakt Brussel Mobiliteit uit met een bijzondere campagne: de online fictiereeks Barlos.

In 2019 speelde alcohol en/of drugs een rol in een tiende van de ernstige ongevallen, met gewonde en dodelijke slachtoffers, in Brussel. Alleen al in de hoofdstad werden er meer dan 165.000 alcoholcontroles en 56.000 drugtests uitgevoerd. Nu de terrassen opnieuw vol zitten, vindt Brussel Mobiliteit het een goed moment de jongeren eraan te herinneren dat rijden onder invloed niet onschuldig is, of het nu met de wagen, de fiets of de elektrische step is. Met Barlos wordt een 100 procent Brusselse fictiereeks neergezet die bestaat uit vier sensibiliseringsfilmpjes met elk een ander thema, zoals alcohol, drugs of medicatie. In de hoofdrollen zien we actrice en zangeres Martha Da'ro, komiek Kody, RTL-TVi-presentatrice Silent Jill en acteur Mourad Segeundi. Via de preventiefimpjes worden situaties uit misdaadseries ontkracht en benadrukken de hoofdrolspelers dat stoned of stomdronken achter het stuur kruipen, en daar probleemloos mee wegkomen, niet het echte leven is. 'In Brussel gaan we voor nul verkeersslachtoffers. Alcohol en drugs in het verkeer zijn absoluut onaanvaardbaar. Daarom is het essentieel om hierover te sensibiliseren nu het normale leven min of meer op gang komt,' verklaart Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Verkeersveiligheid (Groen). Alle afleveringen en cijfers over rijden onder invloed zijn terug te vinden op de website van Barlos. (Belga)