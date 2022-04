2 star star star star star

Meer dan een derde van de Vlaamse beroepsbevolking is zo ongelukkig op het werk dat ze er weg willen. Maar tussen wensen en doen ligt vaak een mijnenveld van angsten. Want wat geef je op? Wat als die andere baan niet beter is? Wat als je minder verdient? Status verliest?

Om al die twijfelaars - of toch minstens vijf onder hen - een schop onder de kont te geven heeft VTM samen met de VDAB Blind gesprongen ontwikkeld. Mensen geven daarin hun ontslag en experts kiezen voor hen de job van hun leven. Dat kan spannend lijken - en gemeten aan het aantal keren dat Nora Gharib de woorden spannend en avontuurlijk uitspreekt, zou je het zelfs geloven - maar vergis u niet, de overlegmomenten tussen de vier experts zijn even opwindend als de gemiddelde vergadering op de hr-afdeling van een middelgroot bedrijf. Ook hier wordt driftig gestrooid met dure woorden als 'mindset' en 'out of the box' en 'out of the comfort zone' en 'triggeren'. Arbeidsprofessoren en anderen krijgen er waarschijnlijk het gevoel door dat ze mee zijn met de tijd. Of dat ook betekent dat de experts oprecht geïnteresseerd zijn in het professioneel geluk van de mens tegenover hen, is niet helemaal duidelijk. Het heeft er al eens de schijn van dat er jobs worden gekozen waarvan het schokgehalte groot genoeg is om op televisie effect te sorteren. Neem nu die lieve en empathische Jessica uit Putte. Het leven was de voorbije jaren niet mild voor haar. Haar man kreeg een zwaar ongeval op het werk, zij kluste halftijds bij als schoonmaakhulp en sukkelde door alle druk op haar schouders in een burn-out. Om haar leven weer op te schudden en de graad van vrolijkheid op te vijzelen vonden de experts er niets beters op dan van Jessica een begrafenisondernemer te maken. De experts waren unaniem. Jessica was goed met mensen en waar kon je meer voor mensen betekenen dan bij het afscheid van een dierbare? Jessica knikte aarzelend. Daar zat wel iets in, leek ze te denken, maar voor ze een zweem van twijfel kon uiten, had Nora Gharib haar al in de begrafeniswagen geduwd en kreeg ze een rondleiding in het familiebedrijf. 'Je krijgt hier veel dankbaarheid', sprak de zaakvoerster. Opnieuw knikte Jessica. 'Ik kan toch moeilijk zeggen dat ik ernaar uitkijk, want dan lijk ik blij met een sterfgeval?' 's Avonds in bed tekenden diepe denkrimpels zich op het voorhoofd van Jessica af. Daar lag ze dan. Als kersvers begrafenisondernemer. Veel vreugde voelde ze niet. Maar wie was zij om vier experts tegen te spreken? Al kon je de vraag ook omkeren. Want als dit het niveau is van de gemiddelde arbeidsexpert in Vlaanderen, dan hoeft het misschien niet te verbazen dat een derde baalt op het werk. Laten we even kijken naar wat er met de 27-jarige Senne gebeurde. Hij nam ontslag als privéchauffeur en gaf in het ultrakorte gesprek met de experts aan dat hij hunkerde naar adrenaline en ervan droomde eindelijk iets nuttigs te doen. Zonder aanwijsbare reden, behalve dan de sponsor uitgebreid in beeld brengen, werd Senne naar de Ardennen gestuurd om daar iets onduidelijks te doen op een quad, waarna de experts de job van zijn leven vonden. 'Ik zag het op internet', straalde de man van de VDAB: stadsgids worden in New York. Want ja, Belgische toeristen gidsen is uiterst nuttig en staat alom bekend voor het hoge adrenalinegehalte. 'Crazy, zot, megageschift', reageerde Senne alvast, maar dat was toen hij zijn hond bij zijn ex achterliet en voordat hij wist dat hij vanaf nu niet langer chauffeur maar stadsgids is. Senne 2.0 kroonde een van de experts hem al, want als het tegenviel, dan was het life-changing geweest en stond het toch maar mooi op zijn cv. Jezelf verkopen op de arbeidsmarkt is wat telt. Je wordt tenslotte niet zomaar expert, toch?