In de zwarte comedyreeks Barry kruipt acteur-regisseur Bill Hader al twee seizoenen lang in de huid van een huurmoordenaar die droomt van Hollywood. Voor de derde jaargang regisseerde hij opnieuw vijf afleveringen.

Bill Hader verhuisde als prille twintiger naar Los Angeles met de droom om regisseur te worden. Haast per toeval tuimelde hij in het improvisatiemilieu. In 2013 zwaaide Hader het Amerikaanse instituut Saturday Night Live uit, na acht seizoenen trouwe dienst, memorabele typetjes en imitaties. Kort daarna bedacht hij samen met Alec Berg een tv-reeks over een huurmoordenaar die naar LA verkast in een misplaatste poging om zichzelf heruit te vinden als acteur. Hader speelt zelf de titelrol, maar maakte ook zijn droom waar: hij schreef en regisseerde de pilootaflevering, en blikte er daarna nog een handvol in. Het eerste seizoen van HBO-reeks Barry wist zwarte humor, geweld en drama genuanceerd samen te brengen. Het tweede overtrof moeiteloos de hoge verwachtingen: Barry won zes Emmy's, waaronder eentje voor Bill Hader als beste acteur in een komedieserie, en eentje voor de fenomenale Henry 'The Fonz' Winkler als beste mannelijke bijrol in een komedieserie. Voor het derde seizoen nam Hader voor vijf van de acht afleveringen plaats in de regiestoel. Barry's mentorrelatie met acteercoach Gene Cousineau (Winkler) komt onder druk te staan, nadat die laatste te horen kreeg dat Barry de vrouw van zijn leven heeft omgebracht. Verdient zo iemand vergiffenis? 'Alles hangt van de persoon af', zegt Hader. 'Een vriend die je op een leugen betrapt, versus een seriemoordenaar die weliswaar wéét dat hij fout is, maar wel levens heeft verwoest. Dat is de dualiteit die we in Barry verkennen. Niet door op een didactische manier op het publiek neer te praten, want dat zie ik al te vaak op tv gebeuren. Nee, het moet smerig zijn. Het moet over mensen gaan.' Je zei in een interview dat je je allesbehalve zelfzeker voelde tijdens je Saturday Night Live-periode. Je vocht tegen paniekaanvallen en plankenkoorts. Is dat intussen al beter? Bill Hader: Ja. SNL voelde alsof ik elke dag uit een vliegtuig werd gegooid. Barry voelt meer als parkeren, rustig uitstappen en de deur van de auto dichtslaan. (lacht) De uitdaging bestaat erin om de reeks in een richting te duwen die zowel naar mezelf als naar de schrijvers en de crew toe eerlijk en interessant is. Om voor iedere scène, iedere dag, de juiste balans tussen comedy en drama te vinden. En om niet krampachtig vast te houden aan een formule die werkt, wat ik bij veel reeksen zie gebeuren. Bots je in Barry dan nooit op de grenzen van comedy? Hader: Een aflevering van Barry duurt dertig minuten, waardoor de serie als comedy wordt gepercipieerd. Maar Barry gaat ook, zo hoop ik althans, over mensen, over het leven met al zijn grappige en triestige momenten die vaak simultaan plaatsvinden. Situaties die helemaal níét grappig zijn, ken ik niet. Dat geldt evengoed omgekeerd. Hoe ouder je wordt, hoe harder en brutaler het leven kan zijn. Dat wilde ik weerspiegeld zien in de reeks. In seizoen drie maakt Barry's vriendin Sally haar intrede in de acteerwereld met een hoofdrol in een tv-show. Ze neemt voor het eerst deel aan premières en interviews. Hoe heb jij die periode als beginnend acteur ervaren? Hader: Net zoals haar was ik een tikje overweldigd. Je verwacht op interviews allerlei diepzinnige vragen voorgeschoteld te krijgen, maar dan krijgt Sally plots de vraag: 'Wie wordt volgens jou de nieuwe Spider-Man?' (lacht luid) Die scène is overigens op eigen ervaring gestoeld. Het personage dat ik vertolkte in de komedie The Skeleton Twins (2014) probeert zelfmoord te plegen. Ik herinner me dat iemand me tijdens een interview vragen stelde als: 'Wat vind jij van zelfmoord? Is het moeilijk om zo'n personage neer te zetten? Ken je een dierbare die al eens een zelfmoordpoging heeft ondernomen?' Middenin mijn antwoord werd ik plots onderbroken: 'Sorry, wat vind jij eigenlijk van Ben Affleck als Batman?' (lacht)In The Hollywood Reporter verklapte je dat je samen met je jeugdvriend en coscenarist Duffy Boudreau het script voor een langspeelfilm geschreven hebt, en dat je dat aan Alfonso Cuarón hebt laten zien. Is de regisseur een inspiratie voor jou? Hader: Ja. Ik schat hem hoog in. Y tu mamá también, Children of Men en Roma zijn absolute meesterwerken voor mij. Hij is niet alleen mijn favoriete regisseur, maar hij is ook een persoonlijke vriend geworden. Ik heb hem jaren geleden ontmoet, en hij is de minzaamheid zelve. Hij heeft me overigens een erg vriendelijke mail gestuurd, met complimenten over de vijfde aflevering van het tweede seizoen die ik heb geregisseerd, waarin Barry het opneemt tegen een taekwondo-expert en diens dochter. This is insane, dacht ik. Dit moet ik afdrukken en inkaderen. Dit seizoen maak je het Henry Winkler wel erg moeilijk: de zeventiger wordt onder meer in de kofferbak gepropt en achtervolgd door honden. Hader: Henry was erg geduldig, en ik acht hem fysiek tot alles in staat. Je moet hem zelfs intomen, of hij zou zijn stunts allemaal zelf doen. (lacht) Kerel, je bent dertig jaar ouder dan ik. Doe alstublíéft niet je eigen stunts.