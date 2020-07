Ruim 20 jaar nadat de moeder der realityshows tot leven kwam, keert Big Brother in 2021 terug naar de Lage Landen. Samen met het Nederlandse RTL 5 komt SBS (VIER, VIJF, ZES) volgend jaar met een nieuw seizoen op de proppen.

Deze keer belooft de show de deelnemers een spiegel voor te houden om 'te laten zien wie ze echt zijn, zonder technologie en sociale media'.

Big Brother-concept

In het programma worden enkele deelnemers 100 dagen in een huis vol met camera's geplaatst en afgesloten van de buitenwereld. Telkens wordt er iemand weggestemd, tot er slechts een iemand overblijft die een prijs wint.

'Het basisconcept blijft hetzelfde, maar het spreekt voor zich dat het programma mee evolueert met de maatschappij en de nieuwste televisietrends', zegt Barbara Salomon van SBS.

'Big Brother is meer dan ooit een sociaal experiment als reactie op de huidige samenleving waarbij wij allemaal ons eigen platform hebben gecreëerd via sociale media. Hierdoor hebben wij zelf de controle over wat wij laten zien, wie wij willen zijn en aan wie wij het laten zien. Big Brother zal ons laten zien wat er gebeurt wanneer deze filters worden weggehaald', aldus Salomon.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via bigbrother2021.com.

Big Brother is oorspronkelijk een Nederlands format dat voor het eerst werd uitgezonden in 1999. Intussen wordt de realityshow al jaren geproduceerd in vele landen.

De laatste keer dat de show in ons land werd opgenomen was in 2007.

