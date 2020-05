Belgische en Nederlandse hitlijsten gegroepeerd in online database

Het was een hele klus, maar een team van Hitnoteringen is er na maanden in geslaagd een groot deel van de hitnoteringen van de laatste zeventig jaar in Nederland en België netjes in een online database onder te brengen.

Zo is het mogelijk te snuisteren in vijftig jaar Radio 2 Top 30, de Top 50 van Belgische zeezender Mi Amigo, de Noordzee Top 50 en een groot aantal hitlijsten van zeezender Radio Northsea International. Maar ook de hitlijsten van nu uit Nederland en België zoals de Top 1000 Aller Tijden van Radio Veronica, de Top 2000 van Nederlandse zender NPO Radio 2, De Zwaarste Lijst van Studio Brussel en Classics 1000 van Radio 1 zijn terug te vinden op het vernieuwde Hitnoteringen.nl. Ze staan niet alleen allemaal keurig op een rij, ook is het bij veel hits mogelijk om deze te beluisteren via YouTube of Spotify. Hitnoteringen zal de komende maanden de database verder aanvullen met historische en actuele hitlijsten. Ook zal de toegankelijkheid van deze hitlijsten verder verbeteren. Wie wil kan daaraan meehelpen, meer info vindt u op de website. (Belga)