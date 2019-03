Bekijk hier de trailer voor het laatste seizoen van 'Game of Thrones'

De Amerikaanse betaalzender HBO heeft dinsdagavond Belgische tijd de trailer gelost voor het achtste reeks van haar prijsbeest Game of Thrones. Het nieuwe seizoen, meteen ook het laatste, gaat binnen veertig dagen in première, op 14 april.

Dat is ook vrijwel het enige dat we voorlopig over de nieuwe reeks weten. Verder telt ze slechts zes afleveringen, waar het vorige seizoen nog zeven episodes had en de reeksen daarvoor zelfs tien. Elke aflevering van het finale seizoen zou wel aanvoelen als een volwaardige film, aldus HBO.

Ook de acteurs alludeerden in verschillende interviews al op een groots einde voor de immens populaire fantasyreeks naar de boeken van George R.R. Martin. 'Ik heb geweend op het einde', liet Kit Harington alias Jon Snow optekenen door de BBC. Emilia Clark, die Daenerys Targaryen vertolkt, zei dan weer aan Vanity Fair dat ze 'alle weirde shit' heeft moeten doen.

In Vlaanderen gaat de reeks in première bij Telenet in de nacht van 14 op 15 april. Vervolgens komt er elke week een nieuwe aflevering, telkens om 3 uur 's nachts Belgische tijd en dus gelijktijdig met de release in de VS. De seizoenen 1 tot en met 7 zijn momenteel integraal te bekijken via Play en Play More van Telenet.

Ook eind mei, na de laatste aflevering, is het verhaal van Game of Thrones nog niet uitverteld. HBO loste eerder dit jaar de eerste details over de prequel, die in 2020 op het scherm wordt verwacht. Het nieuwe verhaal speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af, met name hoe de wereld na de gouden Age of Heroes neerdaalt in zeer donkere tijden.