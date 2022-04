Met Is It Cake? waagt Netflix zich aan een realityreeks gebaseerd op een nogal specifieke meme over hyperrealistische taarten.

De meme U herinnert zich misschien de mindfuck: zo'n twee jaar geleden werd het internet overspoeld door filmpjes van taarten die belachelijk hard op laptops, wc-papier en Crocs lijken. Een trend die niet toevallig het licht zag tijdens een wvolledige werkdag te besteden aan het maken van een hyperrealistische tandpastatubetaart, anderen hadden tijd om een volledige werkdag te besteden aan het kijken naar filmpjes van hyperrealistische tandpastatubetaarten en vervolgens ietwat paranoïde met een taartmes in hun eigen tandpastatube te snijden. De serie Eerder deze maand verscheen op Netflix de realityreeks Is It Cake?, een soort memeversie van The Great British Bake Off. Het concept: de kandidaten bakken taarten in de vorm van biefstukken, drinkbekers en emmertjes met zand in de hoop de jury te foppen, waarna de presentator de taarten met een samoeraizwaard in stukken snijdt terwijl hij dingen als 'Dit is geen emmertje zand, dit is taart!' roept. Tot onze verrassing levert dat volstrekt nutteloze, maar uiterst amusante televisie op. De meme Grumpy Cat was het alter ego van wijlen Tardar Sauce, een kat die uitgroeide tot een internetcelebrity vanwege haar permanent chagrijnige gezichtsuitdrukking. De kat nam een manager onder de arm, verzamelde een dikke acht miljoen Facebooklikes, stond op de voorpagina van The Wall Street Journal, lanceerde een eigen merchandiselijn, publiceerde een bestseller, mocht een Meme of the Year-award in ontvangst nemen en verdiende tijdens haar hoogdagen naar verluidt meer dan Kim Kardashian. Wat u vooral deed concluderen hoe nalatig uw eigen huisdier is. De film Zoals het een ware celebrity betaamt, kreeg Grumpy Cat ook een eigen kerstfilm. In Grumpy Cat's Worst Christmas Ever vraagt een twaalfjarig meisje 'een vriend op wie ze kan rekenen' voor kerst, waarna ze plots telepathisch kan communiceren met de verbitterde Grumpy Cat, die exact dezelfde stem als Parks and Recreation-actrice Aubrey Plaza blijkt te hebben. Op de een of andere manier hield dat steek. De meme In 2010 ging AC Transit Bus Fight viraal, een verontrustend YouTube-filmpje waarin te zien is hoe een zwarte man en een witte zestiger met een grijze baard, een fannypack en een T-shirt met het opschrift 'I am a motherfucker' tijdens een busrit in een gevecht belanden vanwege een racistische opmerking. Vreemd genoeg vond het internet dat hilarisch, kreeg de witte man de bijnaam Epic Beard Man en werd hij als cultheld onthaald. De film Een adaptatie waar werkelijk niemand op zat te wachten, maar die desondanks twee sequels kreeg ( Bad Ass 2: Bad Asses en Bad Asses on the Bayou, voor de volledigheid). In Bad Ass (2012) geven Danny Trejo en zijn fannypack gestalte aan Epic Beard Man. Alleen blijkt die dit keer Mexicaanse roots te hebben en skinheads af te ranselen. Niet alle fans van Epic Beard Man konden daarmee lachen. De meme Sinds enkele jaren belichaamt de naam Karen het stereotype van de irritante, geprivilegieerde witte vrouw met een specifiek bobkapsel, een witte Volvo, een indrukwekkende collectie kortingbonnen, minstens één 'Live laugh love'-bordje in huis, géén Covid Safe Ticket en de onverklaarbare drang om altijd en overal naar de manager te vragen. De film Klinkt als pure horror, moet ook de regisseur van Karen gedacht hebben. De vorig jaar verschenen horrorfilm vertelt het verhaal van een extreemrechtse Karen met een slechte pruik die haar zwarte buren het leven zuur maakt. Merkwaardig detail: de Karen in kwestie wordt gespeeld door Taryn Manning, in het echte leven een notoire Trump-fan. Dat was niet het beste idee. Karen werd dan ook onthaald op een resem nulsterrenrecensies en vijf nominaties voor de Golden Raspberry Awards. Benieuwd hoeveel kijkers nadien naar de bioscoopmanager hebben gevraagd.