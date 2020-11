De correctionele rechtbank van Mechelen houdt op donderdag 14 januari 2021 de inleidingszitting in het dossier tegen televisiemaker Bart De Pauw, zo is vandaag bekendgemaakt.

Die dag wordt een conclusiekalender bepaald en wordt duidelijk wanneer het dossier voor de rechtbank zal gepleit worden.

Belaging en stalking

Bart De Pauw werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen.

De tv-maker en -presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt.

De Pauw heeft sindsdien steeds volgehouden dat hij niets strafbaars deed en vroeg zelf om een proces. 'Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld', zei hij daarover.

Indien hij schuldig geacht wordt, riskeert De Pauw een maximumstraf van twee jaar cel.

