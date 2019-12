Met de Brits-Amerikaanse spionagereeks Killing Eve voorziet Canvas dit tv-jaar van een geweldig orgelpunt.

Eve Polastri (Sandra Oh) is een verveelde agente met een duffe kantoorjob bij de Britse veiligheidsdienst MI5, tot ze wegens ongeoorloofde afluisterpraktijken haar baan verliest. De collega's van de buitenlandse inlichtingendienst MI6 rekruteren haar meteen om als geheim agent op jacht te gaan naar de ongrijpbare huurmoordenares Villanelle (Jodie Comer). Die gaat op haar beurt achter Eve aan - in eerste instantie om te doen wat de titel van de reeks belooft, maar gaandeweg ook uit een gezonde vrouwelijke interesse. De twee protagonisten van Killing Eve raken steeds meer door elkaar geïntrigeerd, tot ze elkaar haast met liefde naar het leven staan. Een spionageserie zoals geen andere? U zegt het.

