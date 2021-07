Ann Reymen neemt na twaalf jaar afscheid van radiozender MNM. Ze maakt deze zomer de overstap naar Radio 2. Dat meldt de VRT.

Reymen was er van bij de start van MNM bij - in 2009. Jarenlang was ze één van de sterkhouders in de voormiddag en sinds enkele jaren konden de luisteraars haar aan te werk horen tijdens het middagslot. Reymen werd door de jaren heen ook een tandem met SportStan. Zo presenteerden ze samen zeven keer 'Tour Of Beauty', waarbij ze vrouwen en koers verbonden. De luisteraars kunnen haar voor het laatst horen bij MNM op vrijdag 23 juli.

Op 22 juli lanceert MNM nog een nieuwe podcast met Reymen. In 'Tokyo Hotel' gaat ze dieper in op sportverhalen. Elke aflevering maakt ze samen met atleten een auditieve trip door een hotel waar ze vaak verblijven.

'Twaalf jaar bij MNM. Twaalf jaar lang met veel plezier in de studio gestaan. Veel bijgeleerd over sport en gezondheid. Alleen maar liefde voor de zender en de ploeg. Maar als de grootste radiozender van Vlaanderen je roept, dan twijfel je niet', aldus Reymen.

Reymen was er van bij de start van MNM bij - in 2009. Jarenlang was ze één van de sterkhouders in de voormiddag en sinds enkele jaren konden de luisteraars haar aan te werk horen tijdens het middagslot. Reymen werd door de jaren heen ook een tandem met SportStan. Zo presenteerden ze samen zeven keer 'Tour Of Beauty', waarbij ze vrouwen en koers verbonden. De luisteraars kunnen haar voor het laatst horen bij MNM op vrijdag 23 juli. Op 22 juli lanceert MNM nog een nieuwe podcast met Reymen. In 'Tokyo Hotel' gaat ze dieper in op sportverhalen. Elke aflevering maakt ze samen met atleten een auditieve trip door een hotel waar ze vaak verblijven. 'Twaalf jaar bij MNM. Twaalf jaar lang met veel plezier in de studio gestaan. Veel bijgeleerd over sport en gezondheid. Alleen maar liefde voor de zender en de ploeg. Maar als de grootste radiozender van Vlaanderen je roept, dan twijfel je niet', aldus Reymen.