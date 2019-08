'Amerikaanse overdosis': Björn Soenens toont de menselijke gevolgen van de pillencrisis in de VS

Tine Hens Journaliste voor Knack

VRT-correspondent Björn Soenens maakt een documentaire over de pillencrisis in de VS, die in 2018 alleen al aan 72.000 Amerikanen het leven koste. 'Geen van die farmabedrijven is al veroordeeld of kreeg een productieverbod opgelegd.'

Per dag sterven in de Verenigde Staten 129 mensen aan een overdosis. Dat naakte cijfer vat goed de opiatencrisis waarover al zo veel gezegd, geschreven en gefilmd is. In een tweeluik, Opioids en Opioids II, maakte John Oliver, host van het satirische Last Week Tonight, de tot nu toe beste en accuraatste analyse van wat er in al die netjes aangeharkte wijken in het kleinsteedse Amerika aan de hand is. Het onthutsende is niet alleen dat zo veel zogenaamd gewone Amerikanen verslaafd zijn aan pijnstillers en hun derivaten, maar vooral dat het een drugcrisis op voorschrift betreft. Oxycontin en later Fentanyl zijn door farmabedrijven als Purdue Pharma van de familie Sackler in de markt gezet als niet-verslavende en zeer doeltreffende pijnstillers.

