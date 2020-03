Met de reboot van Steven Spielbergs cultserie uit de jaren tachtig hoopte Apple TV+ eindelijk voet aan de grond te krijgen in de grote, boze streamingwereld. Of dat zal lukken valt te bezien, maar voor het kind in u belooft Amazing Stories een fijn popcornfeestje te worden.

In 1985, zot van glorie na de driedubbele homerun Raiders of the Lost Ark (1981), E.T. the Extra-Terrestrial (1982) en Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), creëerde Steven Spielberg een tv-anthologiereeks die zijn fascinatie voor het bovennatuurlijke aan zijn voorkeur voor familievriendelijk entertainment koppelde. Als Hollywoods grootste geldmachine wist hij ook een nooit geziene cast en crew rond zich te verzamelen, waarbij onder anderen Martin Scorsese, Burt Reynolds, Clint Eastwood, Danny DeVito, Robert Zemeckis en Spielberg elk een aflevering regisseerden. Acteurs als Kevin Costner, Kiefer Sutherland, Christina Applegate, Harvey Keitel, Mark Hamill en Rhea Perlman (de kleine serveerster uit Cheers) - enfin, iedereen die toen beroemd was of op het punt stond het te worden - liepen te hoop in een reeks die uiteindelijk niet helemaal aan de verwachtingen voldeed.

...

In 1985, zot van glorie na de driedubbele homerun Raiders of the Lost Ark (1981), E.T. the Extra-Terrestrial (1982) en Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), creëerde Steven Spielberg een tv-anthologiereeks die zijn fascinatie voor het bovennatuurlijke aan zijn voorkeur voor familievriendelijk entertainment koppelde. Als Hollywoods grootste geldmachine wist hij ook een nooit geziene cast en crew rond zich te verzamelen, waarbij onder anderen Martin Scorsese, Burt Reynolds, Clint Eastwood, Danny DeVito, Robert Zemeckis en Spielberg elk een aflevering regisseerden. Acteurs als Kevin Costner, Kiefer Sutherland, Christina Applegate, Harvey Keitel, Mark Hamill en Rhea Perlman (de kleine serveerster uit Cheers) - enfin, iedereen die toen beroemd was of op het punt stond het te worden - liepen te hoop in een reeks die uiteindelijk niet helemaal aan de verwachtingen voldeed. Amazing Stories wisselde, zoals dat met anthologiereeksen gaat, uitstekende afleveringen af met hilarische en ronduit slechte en werd na twee peperdure seizoenen stopgezet. Omdat de cultstatus sindsdien alleen maar is blijven groeien én omdat bedenker Spielberg ook drie decennia later nog altijd een van de grootste namen in de showbizz is, zag de jonge streamingzender Apple TV+ brood in een reboot. Steven Spielberg treedt dit keer op als executive producer en leverde samen met showrunners Edward Kitsis en Adam Horowitz de basisideeën voor het eerste seizoen van de herneming. Die laatsten kennen sinds hun succesreeks Once upon a Time, waarin ze klassieke sprookjesfiguren naar een andere tijd en ruimte overbrachten, het bovennatuurlijke als hun broekzak. Maar als het de bedoeling was Amazing Stories naar het jaar 2020 te flitsen, dan schort er toch iets aan hun teletijdmachine. We zouden bijna zeggen: gelukkig maar. Van de nieuwe Amazing Stories wordt elke vrijdag één nieuwe aflevering gelost. Op het moment van schrijven zijn er slechts twee verschenen. Het loont de moeite die eerst kort even samen te vatten. In The Cellar maken we kennis met Sam, die zijn oudere broer Jake helpt bij de renovatie van oude huizen. Terwijl Jake de zaken goed voor elkaar heeft - eigen bedrijf, getrouwd, dochtertje - weet Sam zijn leven geen richting te geven. Hij weigert mee in de firma te stappen en wil ook privé geen permanente verbintenissen aangaan, hoewel zijn opeenvolgende Tinderdates hem weinig voldoening schenken. Wanneer Sam op een dag in de kelder van een oud huis een oude barometer vindt, reist hij honderd jaar terug in de tijd. Hij wordt er verliefd op een vrijgevochten jonge vrouw die hij wil meenemen naar het heden, maar komt tot de vaststelling dat hijzelf meer geschikt is voor het eenvoudige dorpsleven van de vroege twintigste eeuw. The Heat draait om Sterling en Tuka, twee zwarte vrouwen van zeventien in volle voorbereiding op een loopwedstrijd die hen een ticket naar een betere toekomst kan opleveren. Nadat Tuka is omgekomen in een ongeval met vluchtmisdrijf, blijft haar geest op aarde hangen om Sterling te trainen voor haar wedstrijd. Intussen probeert die laatste te achterhalen wie haar beste vriendin heeft doodgereden. We gaan verder na de onderbreking. De doorgewinterde tv-kijker weet dat tv-fictie, en zeker Amerikaanse tv-fictie, de laatste tien jaar een millefeuille is geworden, waarbij tussen de verhalen en karaktertekeningen een aantal issues moeten worden verwerkt. Het behoort tot de hogere wiskunde van het scenarioschrijven om van alle laagjes samen een entertainende tv-ervaring te maken waar je achteraf nog uren op kunt kauwen. Hoe sterker het verhaal, hoe meer lagen het kan verdragen. Watchmen bewees vorig jaar dat je opwindende genrefictie kunt maken waarin tegelijk een aantal maatschappelijke problemen haarscherp in kaart worden gebracht. Een zombiereeks kan perfect over onze obsessie met het schoonheidsideaal gaan, of een psychologische thriller over toxic masculinity. De meestbesproken anthologiereeks van de laatste tien jaar was Black Mirror, die je in haar beste afleveringen naar het puntje van je stoel dreef met verkillende parabels over een niet eens zo veraf gelegen hoogtechnologische toekomst. Maar wie verlangt nooit eens terug naar de tijd dat zijn of haar brein gedurende een heerlijk onbekommerd televisie-uur het vriesvak in kon? Een ouderwetse reeks waarin, we zeggen maar iets, een man terug in de tijd reist zonder op de gevaren van een maatschappij in fast forward te wijzen? Amazing Stories is precies zo'n reeks, al leggen de makers er wel een hedendaags laagje over. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat in de twee eerste afleveringen een homoseksuele relatie figureert. In The Cellar is Sams broer getrouwd met een man, in The Heat blijkt de liefde tussen twee jonge vrouwen de clou van het hele verhaal. In Sam zou je een symbool kunnen zien van de vervreemding van de moderne mens, en wie de synopsis van The Heat leest - verliefde zwarte vrouwen proberen aan hun lot te ontsnappen - verwacht een eigentijdse millefeuille van seksualiteit, ras en sociale kwesties. Alleen wordt daar niets mee gedaan. Meer nog: als we een en ander van dichterbij gaan beschouwen, zien we beide verhalen in hoogst dubieuze richtingen evolueren. Zo moet de zogenaamd vrijgevochten vrouw uit The Cellar door een zichzelf opofferende man - Sam - uit haar ellende ontzet worden. Uit de clou van The Heat blijkt dat Sterling helemaal geen succesvolle carrière wou, maar liefde. En is het idee dat zwarte mensen zich alleen via de sport een weg uit het getto kunnen banen, niet op zijn minst een tikje achterhaald? Tuurlijk wel, maar dat is hier het punt niet. Het recept van Amazing Stories is immers veel eenvoudiger en bevat - toen en nu - niets meer dan verwondering, avontuur, spanning en romantiek. Het is geïnspireerd op de succesvolle films die Spielberg in die periode maakte en die een reactie waren op het rauwe realisme van zijn directe voorgangers Scorsese en Friedkin. Spielberg is Peter Pan, het jongetje dat niet groot wilde worden, en in dat licht moet ook zijn tv-serie worden gezien: het was, en is, tv voor kinderen en volwassenen die het kind in zich nog ergens weten zitten. Edward Kitsis en Adam Horowitz, allebei in 1971 geboren, vertellen in interviews dat Amazing Stories hen als kind enorm geraakt heeft en wat voor eer het is om voor het vervolg te worden gevraagd. Het is duidelijk dat ze het originele concept van Spielberg (in de woorden van De Baard: 'The ordinary meeting the extraordinary') heel genegen zijn. Het ligt daarom voor de hand om ook hun reboot als een reactie te zien, en wel op de duistere toekomstvisie van Black Mirror, dat ergens tussen 1985 en nu is uitgegroeid tot het referentiepunt inzake anthologiereeksen. Er is ook een prozaïscher verklaring voor de heropleving van Amazing Stories. Weet u nog hoe het jongetje uit Jurassic World (2015), de schattige angstige krullenbol wiens ouders aan het scheiden waren, een afdruk leek van Elliott uit E.T.? En hoe het populaire Stranger Things (2016) heel nadrukkelijk teruggreep naar all things Spielberg? Het vroege werk van Spielberg en zijn generatiegenoten is sindsdien, voornamelijk in films en series die op jongeren gericht zijn, hipper dan TikTok. Het was alleen al de laatste zes maanden aanwezig in The Umbrella Academy, I Am Not Okay with This en Locke & Key. Als er ooit een perfect moment was om de tv-serie van de meester zelf te doen herleven, dan is het nu. Wij laten ons de komende weken met plezier meevoeren naar Nooitgedachtland.