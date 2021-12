Paul Baeten, schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park, Een smerig dier en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

Dit was 2021, vrienden. Ik heb mij hier vaak boos gemaakt. Doe ik dat graag? Niet echt. Ik hou van aperitieven in de zon en boeken over onmogelijke liefdes schrijven aan de rand van een zwembad. Maar ik zie collega's eindeloos stukjes schrijven over hun dieet, huisdier, kinderen, lievelingswoord of kapsel, en ik ga me weer niet populair maken in de vakvereniging, maar ik kan daar niet meer tegen. Ik vind dat als je niks relevants te zeggen hebt in een wereld die ontploft van de relevante dingen, je moet opstaan en je kostbare plaats in de media afstaan aan de volgende. Niet dat columns de wereld gaan veranderen. Maar níks gaat op zichzelf de wereld veranderen, dus als we allemaal maar relativeren heel de tijd, dan blijft alles bij het oude. En daar wringt het net: het oude is enkel goed voor mensen zoals ik. En begrijp me niet verkeerd, ik ga echt niet onder schuldgevoelens gebukt. Maar ik heb wel liever een maatschappij waarin iedereen een beetje in de klappen deelt in de plaats van dat ze disproportioneel worden afgeschoven op een paar minderheden die amper een stem hebben. Als iedereen een klein beetje kapot is, dan kunnen we er waarschijnlijk samen om lachen. En het zou kunnen dat je nu denkt: ja ket, we snappen het intussen wel, maar is het ook wel echt zo erg, want hier in de verkaveling lijkt het best mee te vallen? Wel, laat me in deze tijden van jaaroverzichten even teruggrijpen naar mid oktober. 's Werelds bekendste rapper loopt rond in Wijnegem en wordt daar onder schot gehouden. 'Ah jajajaja, maar hij had wel zijn gezicht compleet verstopt onder een raar hoodiemasker.' Dat is waar, maar dan zeg ik weer: 1. Waarom is dat een reden om onder schot te worden gehouden? Iedereen loopt al twee jaar verstopt onder maskers, mutsen en rare brillen rond. Wordt iedereen onder schot gehouden heel de tijd? Want dan zitten de snipers echt goed verstopt. 2. Waarom werd het euvel niet onmiddellijk rechtgezet op het moment dat het masker af ging en bleek dat - god zeg, wat bleek nu ook weer... dju. Ah ja... dat het FAKKING KANYE WEST WAS. KAN. YE. FAKKING. WEST. Gelukkig kenden ze zijn ex wel, omdat ze elke avond op haar Instagram zitten met de douchekraan open terwijl hun vrouw een kamer verder met open mond in slaap valt voor een programma dat (ik vat even alle programma's op lineaire tv samen) een wedstrijd is met zingen of dansen om onbekende mensen bekend te maken of gescheiden bekende mensen niet volledig te laten wegzakken in de onbekendheid. Och zeg, dat doet me eraan denken.... Weet je wie niet onbekend is? KANYE. FAKKING. WEST. En ik weet dat mijn fellow witte mensen naast Obama nog maximaal drie zwarte mannen kunnen onderscheiden, dus dan is het geheugentechnisch soms gewoon kiezen. Lukaku 1. Will Smith 2? Denzel? Jordan 3? Zie, het wordt al moeilijker, he? Ik had het gezegd! Krijg daar de Kanye nog maar eens bij. En het is nu zelfs 'Ye', wat niet eens een woord is, ye. We kunnen ermee lachen. Wat dan weer leidt tot de volgende vraag: is het daarom ook grappig? Fijne feesten!