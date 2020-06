De voorbije weken ook al eens het gevoel gehad dat u in een aflevering van de anthologieserie Black Mirror verzeild bent? U bent niet alleen.

Die keer dat een robothond de social distancing moest handhaven.

Toen de parken in Singapore te druk werden, vond de overheid er niets beters op dan de hulp in te schakelen van Spot, een knalgele robothond die eerder viraal ging door te dansen op Bruno Mars. (Daar bestaan beelden van. We raden u ten stelligste af die te bekijken.) Deze keer mocht Spot nietsvermoedende wandelaars uit elkaar drijven door met een ietwat houterige, maar angstaanjagend snelle tred naar hen toe te rennen en vervolgens met een passief-agressieve vrouwenstem te roepen: 'Laten we Singapore gezond houden. Sta alsjeblieft minstens een meter uit elkaar, voor je eigen veiligheid en die van de mensen rondom je. Bedankt.' Daar bleek nu ook weer niet zó goed over nagedacht te zijn, want in de filmpjes die op het internet circuleren, vallen twee veelvoorkomende reacties waar te nemen: mensen die paniekerig wegrennen en mensen die samentroepen rond Spot om foto's te maken. Spot is namelijk nogal eng. Dat hij behoorlijk hard op de moordlustige robothonden uit de Black Mirror-aflevering Metalhead lijkt, helpt ook niet echt. Robots zijn blijkbaar een dingetje in coronatijden. Aangezien de gebruikelijke diploma-uitreikingen niet kunnen doorgaan, gaan heel wat studenten en onderwijsinstellingen op zoek naar onconventioneler alternatieven. Zoals een ceremonie in Minecraft. Het creatiefst waren ze aan de Business BreakThrough University in Tokio. Daar mochten studenten hun diploma virtueel in ontvangst nemen via Newme-robots, een soort gesofisticeerde Segways met een iPad als gezicht waarmee de studenten thuis konden meevolgen en communiceren. Voor de gelegenheid kregen de robots een toga en hoedje op. Kwestie van het wat geloofwaardiger te maken. Gelukkig net iets minder geloofwaardig als de robotdubbelganger uit de Black Mirror-aflevering Be Right Back en de Miley Cyrus-kopie uit Rachel, Jack and Ashley Too. Mag u binnenkort enkel nog moshen in een ruimtepak? Als het afhangt van het Amerikaanse Production Club, de creatieve studio die eerder shows van Skrillex, The Chainsmokers en Grimes in elkaar bokste, is het antwoord ja. Zij ontwikkelden Micrashell, een bodysuit waarmee u in de nabije toekomst veilig kunt socializen tijdens feestjes en concerten. Naast de nodige bescherming biedt het pak allerhande technische snufjes aan. Zo kunt u vapen, pintjes drinken, zelf het geluidsvolume in uw pak controleren en uw mentale staat aanduiden aan de hand van gekleurde lichtjes. (Onze favoriet: 'Dancing on my own, do not disturb') Mocht u het zich afvragen: kussen gaat niet, geslachtsgemeenschap dan weer wel. 'We hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat als je seks wilt hebben dat in principe ook kan', liet het bedrijf weten. Blijkbaar maakten mensen zich daar zorgen over. Herinnert u zich de aflevering Striking Vipers, waarin twee vrienden 'seks' hebben in een virtual-realitygame? Geloof het of niet, maar VR-seks is ook in de echte wereld aan een stevige opmars bezig. Bedrijven als VR Bangers doen momenteel gouden zaken: in een wereld waarin fysiek contact gevaarlijk is, is virtueel vrijen net iets aantrekkelijker. Zelfs met een veel te grote bril op uw neus. VR-seks biedt u niet alleen de mogelijkheid aan om seks te hebben zonder een fysiek aanwezige partner, maar ook om het te doen in kapsalons, ziekenhuizen en restaurants. Zowat alle plekken waar u in de echte wereld momenteel zeker géén seks wilt, met andere woorden. Maak u klaar voor de meest dystopische vrijpartij van uw leven. Terwijl u naarstig toiletpapier aan het hamsteren was, uw handen voor de duizendste keer met Dettol ontsmette of panisch tussen de winkelrekken van uw plaatselijke supermarkt manoeuvreerde, zaten enkele halfnaakte mannen en vrouwen in een Duitse jacuzzi samen. Niet omdat het ongehoorzame eikels zijn, maar simpelweg omdat ze zich van geen kwaad bewust waren. De deelnemers van het Duitse Big Brother leefden namelijk sinds 6 februari, toen corona nog een ver-van-mijn-bedshow was, geïsoleerd van de buitenwereld. Pas een dikke maand en bakken kritiek later besloten de makers de deelnemers alsnog in te lichten. Tijdens een speciale live-uitzending. Uiteraard. Grimmige details werden daarbij tactisch weggemoffeld: 'Het is een beetje zoals de griep' is een vrij groot understatement. Achteraf wees het internet op de gelijkenissen met Dead Set, de reeks die Black Mirror-bedenker Charlie Brooker een dikke tien jaar geleden pende en waarin een groepje Big Brother-deelnemers niet weet dat er een zombie-apocalyps aan de gang is. 'Oké, fuck it', reageerde Brooker op Twitter. 'Dit gebeurt zo vaak dat ik gewoon zal moeten accepteren dat ik een waarzegger of een mysticus ben of hoe jullie het ook noemen.' Later liet hij weten voorlopig geen vervolg aan Black Mirror te breien, omdat de wereld al dystopisch genoeg is. Schrijf misschien eens iets over wereldvrede of zo, Charlie. 't Is maar een ideetje.