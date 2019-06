Nora Tilley is overleden. De actrice leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS. Tilley speelde vaak in het theater en was te zien in veel populaire Vlaamse series als Wittekerke en Thuis.

Tilley verwierf eind jaren zeventig bekendheid in Vlaanderen door haar rol als dactylo Carolien Van Kersebeke in De Collega's op de toenmalige BRT. Later speelde ze met enkele van haar medeacteurs in die reeks ook in Het pleintje.

In de jaren negentig en begin jaren 2000 speelde ze in de Vlaamse soaps Wittekerke, Thuis en Familie, en kreeg ze gastrollen in verscheidene andere series. Haar laatste gastrol dateert van vorig jaar in de film De collega's 2.0. Tilley was ook actief in het toneel, onder meer bij het Mechels Miniatuur Theater, het Raamtheater en het Antwerpse gezelschap Theater aan de Stroom.

Vorige zomer maakte de actrice bekend dat ze aan ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) leed, een ongeneeslijke ziekte die spieren en zenuwen aantast.