2010-2019: de beste Vlaamse series van het decennium

Twee vaststellingen: we zijn cracks in wat men elders offbeat comedy noemt, en we houden het vaak bij één seizoen. Hoera voor ons!

De Dag

1. De dag (2018) Strak gijzelingsdrama met internationale allure van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu. 2. Duts (2010) Het boeiende leven der sukkels, door de bokaalglazen van Herwig Ilegems. 3. Studio Tarara (2019) Productiehuis Shelter (Wat als?, Safety First) zet de kroon op een decennium. 4. De Ronde (2011) Jan Eelen laat plotlijnen spits toelopen tijdens de Ronde van Vlaanderen 2010. 5. Bevergem (2015) Freddy De Vadder verzamelt alle West-Vlaamse komieken in één heel vreemd dorp. 6. Clan (2012) Malin-Sarah Gozin fluistert vijf zussen de moord op een moeilijk te verdelgen echtgenoot in. 7. Quiz Me Quick (2012) Een Bart De Pauw in topvorm zet vier aaibare misfits samen in een quizploeg. 8. Fiskepark (2019) Fake true crime is een genre sinds Tomas De Soete van de moord op Bent Van Looy werd verdacht. 9. Tabula rasa (2017) Veerle Baetens voert zichzelf op als vrouw met geheugenverlies in een thriller die Netflix haalde. 10. Callboys (2016‑2019) Twee seizoenen pijnlijke kolder in de seksindustrie uit de koker van Jan Eelen. 11. Clinch (2016) Experimentele tv waarin Wim Helsen, Roy Aernouts en Nico Sturm elkaar blijven tegenkomen. 12. De 16 (2016) Politieke komedie gefilmd met iPhones, geschreven en geregisseerd door Willem Wallyn. 13. Generatie B (2017) Joost Vandecasteele hitst jeugd en babyboomers met komisch oogmerk tegen elkaar op. © © VRT 2017 - Toon Aerts 14. Crimi Clowns (2012‑2018) Zwarte komedie in de misdaadsfeer van de chronisch onderschatte Luk Wyns. 15. wtFock (2018- ) Jongerensoap op internet waarmee Sputnik Media de deur naar de 21e eeuw ontdekt heeft. Lees ook: 2010-2019: de beste series van het decennium