Radiozender Studio Brussel moedigt iedereen aan om zich aan de coronamaatregelen te houden door een grote rave te organiseren. De datum van het feest ligt nog niet vast, die wordt bepaald op het moment dat dergelijke grootschalige evenementen opnieuw mogelijk zijn.

I Want To Dance Again zal plaatsvinden in de Lotto Arena en wordt georganiseerd door Studio Brussel en de groep The Subs.

'Dansen is iets spiritueels: al je zorgen vergeten, je verstand op nul zetten, resetten. Mensen hebben die ontlading écht nodig. We moeten ons dus aan de maatregelen blijven houden', zegt Jeroen De Pessemier van The Subs.

Hoewel de datum van het evenement nog niet vastligt, is de ticketverkoop al gestart. Tickets kosten 35 euro en zijn te koop via deze link.

I Want To Dance Again zal plaatsvinden in de Lotto Arena en wordt georganiseerd door Studio Brussel en de groep The Subs. 'Dansen is iets spiritueels: al je zorgen vergeten, je verstand op nul zetten, resetten. Mensen hebben die ontlading écht nodig. We moeten ons dus aan de maatregelen blijven houden', zegt Jeroen De Pessemier van The Subs. Hoewel de datum van het evenement nog niet vastligt, is de ticketverkoop al gestart. Tickets kosten 35 euro en zijn te koop via deze link.