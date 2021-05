In 2020 hebben auteursrechten in België ongeveer 126 miljoen euro opgebracht. Dat is 30 miljoen euro minder dan 2019: toen haalden auteurs, componisten en uitgevers nog 156 miljoen euro aan inkomsten uit auteursrechten.

Dat heeft de Belgische auteursvereniging Sabam maandag bekendgemaakt tijdens haar aandeelhoudersvergadering. 'De redenen liggen voor de hand', klinkt het. 'Evenementen, fuiven, concerten en theateropvoeringen werden massaal geannuleerd. Een volledig festivalseizoen viel op slag weg.'

Sabam verenigt auteurs, componisten en uitgevers en beheert rechten van 43.000 leden in muziek, film en televisie, theater en dans, visuele kunsten en literatuur. De dans- en theaterauteurs ondervinden een grote impact van de coronacrisis, stelt Sabam. De auteursrechten in de dans- en theaterwereld worden immers per opvoering verdeeld: een gebrek aan voorstellingen betekent dus een gebrek aan inkomsten uit auteursrechten. Die dalen met 37 procent.

Sociaal Fonds

Wat muziek, film en televisie, visuele kunsten en literatuur betreft: die auteurs zullen de impact pas volgend jaar voelen. De inkomsten uit auteursrechten worden in die sectoren het volgende jaar verdeeld, op basis van speellijsten van de voorbije twaalf maanden. 'Dat verklaart ook waarom de auteursvereniging er in het jaar waarin de pandemie losbarstte in slaagde om 112 miljoen euro aan auteursrechten te verdelen onder haar auteurs, zowat 2 miljoen euro meer in vergelijking met 2019', klinkt het bij Sabam.

Sabam verwacht dat muziek- , dans- en theaterauteurs in 2021 en 2022 het zwaarst getroffen zullen worden. Veel auteurs hebben het echter vandaag al zwaar. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn de leden van Sabam al 54 miljoen euro aan auteursrechten misgelopen, schat de auteursvereniging. Zij kunnen hun opgebouwde reserve uit het Sociaal Fonds van Sabam opvragen, maar Sabam ontvangt ook 16 miljoen euro van de federale regering om auteurs te vergoeden voor een deel van de rechten die ze verloren door de coronamaatregelen. Bovendien investeerde Sabam in 2020 2 miljoen euro in honderden culturele initiatieven en beurzen, onder de noemer Sabam for Culture. (Belga)

