R. Kelly geeft zichzelf aan bij de politie

De Amerikaanse R&B-zanger R. (Robert) Kelly heeft zich aangegeven bij de politie, nadat hij officieel aangeklaagd werd voor tien gevallen van seksueel misbruik met verzwarende omstandigheden. Er was een arrestatiebevel tegen de zanger uitgevaardigd. Enkele ogenblikken nadat hij het politiebureau in Chicago was binnengegaan, werd hij door twee agenten geboeid weggebracht.

De 52-jarige Kelly werd vorige week door een topadvocaat aan de hand van een 45 minuten durende video beschuldigd van seks met een minderjarig meisje. De zanger werd al decennia van seksuele aanrandingen van jonge vrouwen beticht.

Vrijdag maakte het parket van Cook County bekend dat hij officieel aangeklaagd is voor tien gevallen van seksueel misbruik met verzwarende omstandigheden. In enkele gevallen waren zijn slachtoffers minderjarigen. Als Kelly schuldig wordt bevonden, riskeert hij tot zeven jaar cel.