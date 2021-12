Het protest van de cultuursector tegen de sluiting die het Overlegcomité hem heeft opgelegd vindt zondag om 14 uur plaats op de Kunstberg in Brussel. Dat meldt initiatiefnemer en acteur Stany Crets op zijn Facebookpagina. De manifestatie stond eerst op het Muntplein gepland.

De cultuursector wil zondag een vredevolle bijeenkomst houden om de beslissing van het Overlegcomité aan te kaarten. Tegen het wetenschappelijk advies van de expertengroep GEMS in, werd er woensdag beslist om alle bioscopen en cultuurzalen te sluiten. Dat leidde tot onbegrip in heel het land.

'Tijdens een rustige bijeenkomst van mensen met een hart voor cultuur en events vragen we aan het Overlegcomité om terug te komen op die beslissing. Tegelijk vragen we met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar én rendabel is, geflankeerd met steunmaatregelen. We vragen een gedragen visie op basis van feiten waar we ons toe kunnen verhouden, in plaats van dit knipperlichtenbeleid', klinkt het.

De beslissing van het Overlcomité stuit op heel wat verzet. Zo hebben al verschillende cinemazalen besloten om niet te sluiten vanaf 26 december en andere theaters en cultuurhuizen bouwen hun zalen om tot een café, want die mogen wel nog open zijn.

