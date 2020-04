Follow the streams, schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel over de plutocraten en steenrijke popsterren die via groots opgezette, gesponsorde livestreams vragen om in uw buidel te tasten voor een coronabijdrage.

Een nieuw weekend in lockdown, een nieuw online muziekfestival voor het goede doel dat we kunnen streamen vanuit onze quarantaine. Jawel, zelfs dát begint heel snel een sleur te worden, tegenwoordig.

Nadat een ellenlange sterrenparade, waaronder Lady Gaga, Stevie Wonder, Lizzo, en Billie Eilish, zich vorig weekend livestreamend verenigde tijdens 'One World: Together at Home', organiseert Warner Music vanaf vandaag tot en met zondag 'PlayOn Fest', met performances van onder meer Ed Sheeran, Cardi B, Coldplay, en Janelle Monaé. Beide festivals delen één doel: geld ophalen in de strijd tegen het coronavirus. Geld vooral bestemd voor de World Health Organisation (WHO). Zo bracht 'One World: Together At Home' 127.9 miljoen dollar in het laatje, 'in support of healthcare workers'. Mooi. Maar ook een beetje pervers. Hoe pervers, kunnen we illustreren met David Guetta. De Franse superster-dj kreeg blijkbaar geen invitatie voor 'One World: Together At Home' in de bus, en besloot dan maar op eigen houtje een fundraiser te organiseren, 'United At Home'. Niet vanuit zijn eigen kot, maar vanop het dakterras van het poepsjieke W Miami-hotel, vlak naast het enorme, lege zwembad. Omgeven door zoemende drones, naakte etalagepoppen (?), en knechtjes met mondmaskers, zorgde Guetta twee uur lang voor wijd en ver galmende geluidshinder, met z'n gebruikelijke playlist van opgefokte kermisherrie, maar in plaats van 'waar zijn die handjes!' keelde hij tussendoor 'send us some money!'. Yep, één van de best betaalde dj's ter wereld, met een door Forbes geschat inkomen van 18 miljoen dollar per jaar, riep vanop zijn luxueuze toren toehoorders op om diep in de buidel te tasten. 700.000 dollar landde er op de rekening, en Guetta verdubbelde naar eigen zeggen dat bedrag. No biggie, voor minder dan 200.000 dollar komt David normaal gesproken niet uit zijn kot, en de promo is onbetaalbaar.Coronapromo, is dat al bijgeschreven in het lexicon? Hoeveel van David Guetta's fortuin al dan niet geparkeerd staat in één of andere tax haven? Geen idee. Maar wie er in de bestuursraad zit van Global Citizen, de drijvende kracht achter het streamingfestival 'One World: Together At Home', staat te lezen op hun website. Een vertegenwoordiger van Live Nation, bijvoorbeeld, het grootste boekings- en managementkantoor ter wereld, en eigenaar van Rock Werchter. Een vicepresident van Universal Music, één van de grootste platenfirma's ter wereld. Tiens, zouden die iets te winnen hebben bij een wereldwijde, muzikale liefdadigheidsmarathon? Ik zou zeggen: follow the streams.En wat met verschillende vertegenwoordigers van private investeringsfirma's en trust funds, zoals CVC Capital Partners, gespecialiseerd in het 'reconstrueren' van noodlijdende bedrijven? Of Iconiq Capital, dat zaakjes behartigt voor onder meer Facebook-CEO Mark Zuckerberg en staalmagnaat Lakshmi Mittal, de rijkste man van Azië?Iconiq Capital wordt trouwens gerund door de schimmige Zuid-Afrikaan Divesh Makan, een voormalige hoge pief bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs, één van de hoofdrolspelers in de wereldwijde, financiële meltdown van 2008.Nog in de bestuursraad van Global Citizen, dat zichzelf propageert als een beweging van geëngageerde, bezorgde burgers: iemand van de farmaceutische gigant Johnson & Johnson, Silicon Valley-primus Sean 'Napster' Parker, en een mannetje van Bridgewater Associates, het grootste beleggingsfonds ter wereld.Hun CEO, miljardair Ray Dalio, had dit te zeggen over de financiële impact van de coronacrisis op z'n beleggingsclubje, dat flink wat dollars in rook zag opgaan: 'We did not know how to navigate the virus and chose not to, because we didn't think we had an edge in trading it'. Als in: we vonden geen goede invalshoek om er handel of munt uit te slaan.Ziedaar de mensen die hun schouders onder een benefietconcert in de strijd tegen corona zetten: de 1%, die de maatschappij ontwrichten, de fiscus ontduiken, hun winst oppotten in een obscure ministaat, en van liefdadigheid een favoriete aftrekpost maken. Krijgen ze een lintje. De superrijken en monopolistische superbedrijven die momenteel, net als David Guetta, via megalomane livestreams om úw bijdrage vragen, 'in support of healthcare workers' en de WHO. Die bijdrage hébt u trouwens al geleverd, via uw braafjes ingevulde belastingen.'Op het einde van de rit is het altijd de belastingbetaler die het gaat betalen, altijd', antwoordde Jan Jambon op de vraag wie voor de coronarekening zal opdraaien. Een dubbele factuur dus: eentje voor het beleid dat faalt én eentje voor de opkuis ervan. Ter info: er vloeide vorig jaar vanuit België 172,3 miljard euro weg naar allerlei belastingparadijzen.Gelukkig zijn er nog wereldverbeteraars en filantropen die het goede voorbeeld geven, zoals Bono. Die zong een liedje voor de Italiaanse zorgverleners, Let Your Love Be Known. 'For the Italians who inspired it...', schreef ie op Instagram. 'for the Irish... (...) the doctors, nurses, carers on the front line, it's you we're singing to'. Hartverwarmend!Anderzijds: misschien zouden de Ieren het toffer vinden moesten Bono en de rest van U2 wat minder noten op hun zang hebben, en iets meer een eerlijke bijdrage leveren aan de plaatselijke ziekenkas, in plaats van hun kapitaal te verkassen naar fiscaal lucratievere regio's zoals Malta en Nederland.Popsterren met een messiascomplex en Silicon Valley-miljardairs, even glad net als hun politieke vriendjes in Davos: ze willen graag de wereld veranderen, zolang het hún wereld niet te veel verandert.