3 star star star star star

De jonkies van Zuidpark lanceren met 'The Importance of Being Flemish' een hilarisch pretparkstuk over de trieste kant van Vlaanderen. Op visueel en muzikaal vlak slaat deze voorstelling gensters.

Gisteren gingen we op de foto met een vilein lachende Jan Fabre. We keken in de pretogen van een naakte Bart De Pauw die aan het fuiven was met een schaars geklede Liesbeth Homans. Marc Dutroux stond vanaf de kust rustig toe te kijken terwijl Natalia (uiteraard in een pronkerige glitterjurk) haar stembanden liet trillen, begeleid door een bandje bestaande uit halfnaakte klonen van Koning Leopold II. Vanuit frituur 't Draakske zag Bart De Wever dat het goed was.

Je vraagt je af welk straf spul we rookten of snoven? We verklappen het graag: het spul heet The Importance of Being Flemish en is te verkrijgen als een soort pretparkbelevenis. Lees: je zit tijdens deze voorstelling niet op een tribune maar trekt in een prachtig vormgegeven bakje langs de scènes. De bakjes bewegen dankzij de spierkrachten van een bende pas afgestudeerde KASK-studenten die zich verenigden onder de naam 'Zuidpark'. De leden - ze zijn met 37 - verschijnen het liefst niet met hun naam of hun gezicht in media. Op het toneel tonen ze wel hun ware gelaat. Voor even. Want The Importance of Being Flemish is een soort gemaskerd bal. De performers verschuilen zich achter de gezichten van zogeheten 'Bekende Vlamingen'. De knipoog die de titel is naar Oscar Wildes komedie The Importance of Being Earnest (uit 1895) is niet toevallig, maar Zuidparks worp heeft werkelijk niets te maken met de komedie van de Britse dandy. Waar heeft het dan wel mee te maken? Met wat u om u heen ziet: Vlaanderen. De bende liep zich dit voorjaar warm met een tegen Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon gerichte tomatenactie tijdens de uitreiking van de Ultima's in Brugge én met een stil statement begin juni. Toen hingen ze een zak met daarop de letters 'I can't breathe' over het beeld van Leopold II in het Gentse Koning Albertpark. (In de volksmond wordt dat park trouwens het 'Zuidpark' genoemd.)Met die opwarming ging de bende deze zomer aan de slag in Kunstencentrum Vooruit dat ze vrolijk herdoopten tot 'Kutjescentrum De Voorhuid'. Haha. De humor in hun 'pretparkvoorstelling' is even balorig maar allerminst banaal. De performers, muzikanten en beeldende kunstenaars van de bende versterken elkaar. Enkel op tekstueel vlak stellen ze teleur. De teksten die gebruikt worden - en soms te weinig verstaanbaar uitgesproken worden - missen vaak de finesse, de geestigheid en de scherpte die performance, muziek en decor wél in overvloed bezitten. Op visueel en muzikaal vlak is The Importance of Being Flemish eerst een verrassing, vervolgens entertainend en tot slot ontzettend confronterend. Hoe? Zonder veel te verklappen: van zodra de rit start, maak je een tijdreis via de Melkweg terwijl je in verschillende soorten landstalen welkom geheten wordt. Je waant je intussen in een 'typisch Vlaamse' huiskamer met opgezette eekhoorntjes op het dressoir en reliëfbehang aan de muur. Nadien beland je in het verleden en ontmoet je allerlei heilige en minder heilige, sexy en minder sexy figuren uit de geschiedenis van Vlaanderen. De vrolijke show lijkt helemaal los te barsten wanneer er regenboogjurkjes gesignaleerd worden op het dorpsplein, waar een verbijsterend mooie kerk prijkt. Tot er Frans klinkt. Vanaf dan wordt de 'show' steeds grimmiger. Eerst wordt het oorlog, dan wordt het vandaag. Je ziet oudjes verkommeren, Eddy Wally opleven, politici afgaan en kunstenaars hun boekje ferm te buiten gaan. De voorstelling is een avontuur dat op satirische wijze de verdorven kantjes van Vlaanderen breed uitsmeert en in melancholie tracht te smoren. Hoe? Ga kijken. The Importance of Being Flemish is brutaal fris, schaamteloos entertainend en visueel verbluffend. Alleen over de kwaliteit van de teksten moeten we nog eens klappen.