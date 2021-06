Het jaarlijkse kunstenfestival Theater Aan Zee stelt haar programma voor. Van 23 juli tot en met 8 augustus huisvest Oostende meer dan 200 podiumprojecten. Gastcurator Caroline Pauwels bouwde het programma op rond vier centrale thema's: verwondering, amor mundi, zorgeloosheid en verbondenheid.

Na een jaar met een alternatief programma, 'Zomer in O.', staat Theater Aan Zee (TAZ) in 2021 er terug met een volwaardige editie. TAZ blijft coronaproof: er wordt ingezet op openluchtlocaties en de bezoekers worden gespreid over 17 in plaats van 11 festivaldagen. Het kunstenfestival mikt deze zomer op zo'n 45.000 toeschouwers.

'We zijn opgelucht dat deze editie van TAZ kan doorgaan. Door op 25 unieke buitenlocaties voorstellingen te brengen, willen we de veiligheid van de bezoekers garanderen', zegt organisator Patrick Allegaert.

De vier centrale thema's van TAZ zijn deels geïnspireerd door de coronacrisis. 'Het is belangrijk dat mensen terug verbonden geraken en daar is ook een grote nood aan. Er moet in deze editie een zekere zorgeloosheid en uitbundigheid aan bod komen, zonder daarin losbandig te worden', aldus curator Caroline Pauwels.

Lize Spit

Het festival wordt op 25 juli geopend met de optocht 'De Reus in de Mens': een Brusselse reus komt per boot naar Oostende om te trouwen met een Oostendse reus. Het project kwam tot stand dankzij mensen met een bijzondere kwetsbaarheid, onder leiding van Stefan Perceval en Marit Stocker.

Hoogtepunt in het programma is onder meer dansgezelschap Rosas dat op het oude Westerstaketsel Violen Phase brengt. Theatergezelschap KVS brengt voorstellingen als L'Homme de la Mancha, Op een bankje, op een dag en de creatie Piano Works Debussy met Lisbeth Gruwez en Claire Chevallier. Schrijvers Lize Spit, Jeroen Olyslaegers en Tommy Wieringa gaan in gesprek met het publiek over hun meest recente boek.

Verder worden ook een aantal producties van cultuurcentrum De Grote Post, zoals Hullep van Maaike Cafmeyer en Peter De Graef, gepresenteerd tijdens TAZ. (Belga)

Theater Aan Zee 23 juli tot 8 augustus, Oostende. Het volledige programma wordt bekendgemaakt op 10 juni op de website van het festival. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 14 juni.

Na een jaar met een alternatief programma, 'Zomer in O.', staat Theater Aan Zee (TAZ) in 2021 er terug met een volwaardige editie. TAZ blijft coronaproof: er wordt ingezet op openluchtlocaties en de bezoekers worden gespreid over 17 in plaats van 11 festivaldagen. Het kunstenfestival mikt deze zomer op zo'n 45.000 toeschouwers.'We zijn opgelucht dat deze editie van TAZ kan doorgaan. Door op 25 unieke buitenlocaties voorstellingen te brengen, willen we de veiligheid van de bezoekers garanderen', zegt organisator Patrick Allegaert.De vier centrale thema's van TAZ zijn deels geïnspireerd door de coronacrisis. 'Het is belangrijk dat mensen terug verbonden geraken en daar is ook een grote nood aan. Er moet in deze editie een zekere zorgeloosheid en uitbundigheid aan bod komen, zonder daarin losbandig te worden', aldus curator Caroline Pauwels. Het festival wordt op 25 juli geopend met de optocht 'De Reus in de Mens': een Brusselse reus komt per boot naar Oostende om te trouwen met een Oostendse reus. Het project kwam tot stand dankzij mensen met een bijzondere kwetsbaarheid, onder leiding van Stefan Perceval en Marit Stocker.Hoogtepunt in het programma is onder meer dansgezelschap Rosas dat op het oude Westerstaketsel Violen Phase brengt. Theatergezelschap KVS brengt voorstellingen als L'Homme de la Mancha, Op een bankje, op een dag en de creatie Piano Works Debussy met Lisbeth Gruwez en Claire Chevallier. Schrijvers Lize Spit, Jeroen Olyslaegers en Tommy Wieringa gaan in gesprek met het publiek over hun meest recente boek. Verder worden ook een aantal producties van cultuurcentrum De Grote Post, zoals Hullep van Maaike Cafmeyer en Peter De Graef, gepresenteerd tijdens TAZ. (Belga)