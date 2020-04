Work-outs met een hoek af, knutselen voor gevorderden of een online potje 'Coronisten van Catan'. Tussen alle livestreams en coronamemes door doen deze comedians en tv-figuren u écht lachen.

Stand-up comedians zoeken hun publiek tegenwoordig digitaal op. Dat doen ze door te livestreamen op YouTube, shows online te publiceren of door amusante filmpjes op hun sociale media te posten. Net zoals ongeveer de helft van de creatieve wereldbevolking, overigens. West-Vlaamse komiek Jens Dendoncker haalt op Facebook duizenden likes met onder meer 'quarantaine taikwando' en 'quarantaine paardrijden ', waarbij de haren van zijn vriendin de staart van het paard moeten voorstellen. Dendoncker: 'Ik zag heel veel lockdownwork-outs verschijnen op sociale media en wou hetzelfde te doen, maar dan met een hoek af.' Dendoncker wil tot op het einde van de crisis entertainen door ongegeneerd zichzelf te zijn. 'Van zodra ik één glimlach op een gezicht kan krijgen, ben ik al geslaagd in mijn opzet', zegt hij. Dendoncker is niet alleen. Acteur en comedian Han Coucke maakt dagelijks een video vanuit zijn camper, waar zijn alter ego Han Solo in quarantaine leeft. 'Han Solo woont in een camper en hoopt dat hij niet betrapt wordt door de politie. Hij geeft commentaar op de maatschappij en gaat altijd net dat tikkeltje verder', zegt Coucke. Gewaagde humor in uitdagende tijden. Ook hij is niet van plan om het snel op te geven: hij blijft filmen tot de scholen opnieuw openen. Misschien komt er zelfs een lockdownparty in de camper, maar dan solo natuurlijk. Andere comedians bouwen dan weer verder op bestaande concepten, zoals Henk Rijckaert. Al drie jaar kan u hem via YouTube elke dinsdag aan de slag zien in De Koterij, waarin hij Vlaanderen de kunst van het doe-het-zelven aanleert. Dat concept trekt hij nu door: hij publiceert elke vrijdag een extra video: Blijf in uw koterij. Ook zijn dochter mag nu meedoen: 'Ze vraagt al lang of ze ook eens op YouTube mag. Het is het ideale moment.' Het openvijzen van een Hello Kitty-piano kan dan al eens helemaal mislopen. Hij lacht. 'Het is een bezigheidstherapie voor ons allebei. Het is belangrijk om je zinnen te kunnen verzetten. Ik heb de indruk dat kinderen nog het minst last hebben van de isolatie. Gelukkig maar.''Ik ben geen dokter en heb geen winkel om mensen van levensnoodzakelijke spullen te voorzien. Maar ik kan ze wel af en toe doen lachen. Er is veel nood aan escapisme', zegt Rijckaert. De comedian gooide ook zijn nieuwste show 'Maker' vervroegd online. De release stond normaal gezien in mei gepland. Niet alleen stand-up comedians trekken de digitale kaart. Ook cartoonist, comedy- en televisiemaker Thomas Huyghe wil wie thuis zit verstrooien. Dat doet hij door driewekelijks live gezelschapsspelletjes te spelen met bekende vrienden. 'Coronisten Van Catan', bijvoorbeeld. Huyghe: 'Aangezien er van televisie maken niets meer in huis kwam, wou ik iets anders doen. We gingen aanvankelijk bij mij thuis spelletjes spelen'. Toen de richtlijnen strenger werden, speelde Huyghe verder via zijn webcam. Onder andere Otto-Jan Ham, Wouter Deprez en Bart Cannaerts speelden reeds mee. Elke aflevering duiken er nieuwe gezichten op. 'Zolang niemand op café kan, streamen we elke maandag, woensdag en vrijdag', zegt hij. Hij lokt zo'n 200 livekijkers. Achteraf weten veel meer mensen zijn kanaal te vinden. Zowat 5000 man gluurt graag mee zonder zelf te hoeven vrezen voor een eventuele nederlaag.Wie wil, kan ook meegluren met Xander De Rycke terwijl de stand-up comedian 'live naar rommel' kijkt. Naar Wally's world bijvoorbeeld, een serie over Eddy Wally die vroeger op VTM te zien was. Hij voorziet de serie van het nodige commentaar voor een online publiek op YouTube. Ook gamers biedt De Rycke soelaas: via het streamingsplatform Twitch speelt hij er op los. Achteraf bundelt hij zijn 'domste momenten' in een YouTube-video. Verder haalt hij zijn bejubelde podcast Mosselen om Half Twee opnieuw boven, die stond enkele jaren op non-actief. De reeks krijgt de titel The Corona Tapes - zoals wel meer projecten vandaag - en bestaat uit gevatte gesprekken tussen De Rycke, Gilles Van Schuylenbergh en Dimitri De Brucker, twee terugkerende gasten van de originele podcastreeks. De coronacrisis betekent echter ook dat projecten worden afgelast en optredens niet meer doorgaan. Rijckaerts doe-het-zelfevent 'Maker Faire Gent' werd afgelast. Al heeft hij geluk gehad. 'We waren net van plan om in promocampagnes te investeren. Dat hebben we allemaal net op tijd kunnen afgelasten.'Ook Coucke zag zijn inkomen verdwijnen, maar benadrukt tegelijk de positieve kant: 'Al dat stempelen en solliciteren kan alleen maar inspiratie geven voor een volgende show', klinkt het. Ook Dendoncker put inspiratie uit de crisis en focust op zijn nieuwe show, die dit najaar in première moet gaan. Als we iets met zekerheid kunnen zeggen over een leven na corona, is het dat de pandemie het onderwerp wordt van heel wat nieuwe comedy. Voor als u de lockdownwork-outs tegen dan al zou vergeten zijn.