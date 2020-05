Het Brusselse stadstheater KVS 'breekt uit'. In plaats van te wachten tot grote theaterzalen terug open mogen, plannen ze in september en oktober voorstellingen die grotendeels in openlucht zullen plaatsvinden.

Komend najaar wil KVS op een veilige, coronaproof en originele manier opnieuw voorstellingen brengen voor publiek. Dat publiek zal iets minder groot zijn en de zetels in een zaal worden vervangen door zitplaatsen in de openbare ruimte. 'KVS zat de voorbije maanden niet stil. Op veilige afstand van elkaar boksten we een gloednieuw seizoen voor jou in elkaar dat we binnenkort aan jou willen voorstellen', valt op hun website te lezen. Artistiek leider Michael De Cock en de artistieke ploeg bestaande uit Kristin Rogghe, Gerardo Salinas, Kathy Van den Bossche en Dina Dooreman leggen uit dat ze het als hun plicht zien om 'een blijvende brug te zijn tussen maker en publiek.'

Veilig experimenteren en buiten spelen

Vanaf vier september, vroeger dan normaal, doen ze daarom aan een 'uitbraak'. De makers stappen uit het gebouw van de KVS de straten op, de stad in. 'Voorstellingen met grote bezettingen die het seizoen moesten openen ruilen we in voor solovoorstellingen, kleine interventies of voorstellingen met beperkte bezetting. Daar zetten we dus volop op in. Tijd voor avontuur en experiment en tijd voor artiesten en medewerkers om weer aan de slag te gaan,' klinkt het.

Theater draait om 'mens-zijn' en samenzijn Michael De Cock

Sommige voorstellingen zullen twee keer per dag worden opgevoerd, zodat er twee keer kleinere groepen toeschouwers kunnen komen kijken. Op die manier wordt vermeden dat mensen te dicht bij elkaar moeten zitten om te kunnen genieten van een voorstelling.

Oude rotten en jong talent

Op de planning staan projecten met oude bekenden, maar ook met nieuwe gezichten. Zo openen KVS-gezichten Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens het seizoen met hun nieuwe, eigen creatie 'Jonathan' en zal choreografe Nadine Baboy een danssolo maken, speciaal voor deze periode. Ook doet de KVS een open call voor artiesten die hun werk willen komen tonen. Zo hopen ze uit hun eigen artistieke bubbel te breken. Premières van voorstellingen zoals 'Coloured Swan 3: Harriet's reMix' van Moya Michael en 'Piano Works Debussy' van Lisbeth Gruwez en Claire Chevallier die gefnuikt werden door de coronacrisis krijgen een nieuwe kans. Er wordt ook gezorgd voor gastvoorstellingen en verrassende interventies.

'Theater draait om 'mens-zijn' en samenzijn. Verhalen verzamelen ons verleden en verbeelden een toekomst. Daarom is er nu meer dan ooit nood aan theater en daar willen wij voor instaan', legt het artistieke team uit. Of de KVS na oktober terug naar de gewone gang van zaken zal keren, zal de tijd moeten uitwijzen.

