Theater Aan Zee zal van 23 juli tot en met 8 augustus een coronaproof theaterfestival organiseren in Oostende. Dat meldt de organisatie vrijdag. Rector van de VUB Caroline Pauwels is curator van de 24ste editie van TAZ. Het festival zal bestaan uit podiumvoorstellingen in openlucht.

De Oostendse cultuurpartners bewezen vorig jaar al dat ze op een veilige manier cultuur kunnen brengen met 'Zomer in O.', het alternatief voor TAZ. Ook dit jaar organiseert TAZ een coronaproof editie van het theaterfestival. Daarbij zullen alle voorstellingen plaatsvinden in openlucht. Om voldoende, gespreide capaciteit te creëren, wordt het festival verlengd van 11 naar 17 dagen.

De wijkprojecten die vorige zomer opgestart werden tijdens Zomer in O. worden verdergezet in drie wijken onder de noemer Quartier d'O. Samen met De Grote Post, kleinVerhaal, KAAP en FMDO zal TAZ, met medewerking van wijkbewoners en buurtpartners, een driedaags programma uitwerken in de wijken Oud Centrum, Westerkwartier en Nieuwe Stad. Om een grote publieksstroom te vermijden, zal het familiepark in het Leopoldpark slechts beperkt doorgaan.

Café Koer zal zoals elk jaar wel doorgaan, deze keer op een coronaproof manier. Het volledige festivalprogramma wordt op 3 juni bekendgemaakt en zal vanaf 9 juni te raadplegen zijn. (Belga)

De Oostendse cultuurpartners bewezen vorig jaar al dat ze op een veilige manier cultuur kunnen brengen met 'Zomer in O.', het alternatief voor TAZ. Ook dit jaar organiseert TAZ een coronaproof editie van het theaterfestival. Daarbij zullen alle voorstellingen plaatsvinden in openlucht. Om voldoende, gespreide capaciteit te creëren, wordt het festival verlengd van 11 naar 17 dagen. De wijkprojecten die vorige zomer opgestart werden tijdens Zomer in O. worden verdergezet in drie wijken onder de noemer Quartier d'O. Samen met De Grote Post, kleinVerhaal, KAAP en FMDO zal TAZ, met medewerking van wijkbewoners en buurtpartners, een driedaags programma uitwerken in de wijken Oud Centrum, Westerkwartier en Nieuwe Stad. Om een grote publieksstroom te vermijden, zal het familiepark in het Leopoldpark slechts beperkt doorgaan. Café Koer zal zoals elk jaar wel doorgaan, deze keer op een coronaproof manier. Het volledige festivalprogramma wordt op 3 juni bekendgemaakt en zal vanaf 9 juni te raadplegen zijn. (Belga)