De resultaten van de testevenementen van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) zijn positief. De luchtkwaliteit in een halfvolle zaal bleef onaangetast: alle toeschouwers konden veilig de voorstelling bijwonen. Volgens de berekeningen van KVS en zijn partners zou de luchtkwaliteit ook in een volle zaal onaangetast blijven. Ze pleiten daarom voor een volledige heropening op 9 juni.

De voorstelling Jonathan werd tussen 26 april en 8 mei opgevoerd in KVS met een steeds groter aantal toeschouwers. Uit de resultaten blijkt dat alle toeschouwers veilig van de voorstellingen konden genieten. Het publiek in een theater hoeft dus niet beperkt te worden om het risico op besmetting in te dijken, stelt KVS.

De luchtkwaliteit in de zaal werd gemeten door het gehalte CO2, fijn stof en relatieve luchtvochtigheid te monitoren. Het testevenement toonde aan dat er een verwaarloosbaar risico is, op voorwaarde dat er goed geventileerd wordt. Die meetresultaten zouden in theorie ook gelden voor een volledig gevulde zaal. Vandaag stelt KVS zijn testresultaten voor in de cultuurcommissie van het Vlaams Parlement.

Volle zalen

'KVS blikt tevreden terug op de testweek. Niet alleen was het bijzonder ontroerend om opnieuw in een theater te kunnen zijn - de reacties van het publiek waren overweldigend - ook de resultaten die KVS vandaag kan voorleggen zijn hoopgevend en sterken ons in de overtuiging dat cultuur veilig georganiseerd kan worden', zegt artistiek directeur Michael De Kock.

Voor elke voorstelling werden alle toeschouwers getest. Ze kregen zeven dagen na deelname de mogelijkheid zich opnieuw gratis te laten testen, met een PCR-test in een van de officiële testcentra. Er werd geen enkele besmetting vastgesteld, en dus komt zakelijk directeur Merlijn Erbuer met een duidelijk voorstel: 'KVS vraagt een revaluatie van de vooropgestelde heropening, zodat vanaf 9 juni meteen volle zalen worden toegelaten voor podiumkunsten met een passief, zittend publiek.' (Belga)

