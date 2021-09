Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november vindt in het Antwerpse Sportpaleis een speciale editie van de Night of the Proms plaats. Die is voorbehouden voor het zorgpersoneel en de vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de coronapandemie. Het gaat om een initiatief van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), GZA Ziekenhuizen en de Vlaamse regering. De organisatoren laten de concerten financieren door sponsoring en crowdfunding.

Mensen kunnen via die crowdfunding zorgverleners trakteren op een drankje of een ticket.

Dank voor de zorg

Geen traditionele Night of the Proms in het Sportpaleis dit jaar, maar dus wel een speciale 'Dankeditie voor de zorg'. Alle zorgverleners en vrijwilligers die zich het afgelopen anderhalf jaar hebben ingezet in de strijd tegen de coronapandemie zijn welkom. Het gaat dan onder meer om het personeel in de ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook de medewerkers en vrijwilligers in de test-, triage- en vaccinatiecentra.

Op de affiche voor de speciale dankeditie staan vooral Belgische artiesten zoals Axelle Red, Sandra Kim en Willy Sommers. Maar ook vaste waarde John Miles zal van de partij zijn en komt de zorgverleners er nog eens van overtuigen dat muziek zijn eerste grote liefde was.

Voor de financiering van deze concerten mikken de organisatoren enerzijds op sponsoring vanuit de bedrijfswereld en anderzijds op crowdfunding via het grote publiek. Mensen kunnen via www.dankeditievoordezorg.be het ticket van een zorgverlener betalen of symbolisch een drankje trakteren. Dat systeem moet ervoor zorgen dat de tickets eigenlijk gratis zijn. De 8 euro die zorgverleners op voorhand betalen, krijgen ze de avond zelf terug in drankbonnen.

'Ontspannen'

Volgens de initiatiefnemers is de dankeditie voor het zorgpersoneel niet meer dan verdiend. 'Nu het normale leven stilaan herneemt, is het hoog tijd om zorgverleners na al dat harde labeur een ontspannende avond te bieden', zegt ZNA-voorzitter Els Van Doesburg.

Ook volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) verdienen zij 'een speciale avond'. 'Mee dankzij hun onverzettelijk doorzettingsvermogen zijn we er als samenleving in geslaagd dat vreselijke beestje in bedwang te houden. Ik vind dit 'feest van de bevrijders' dan ook niet meer dan gepast. Uit grote erkentelijkheid', zegt ook Vlaams minister-president Jan Jambon.

De initiatiefnemers wijzen er wel op dat het gaat om een evenement waarvoor een Covid Safe Ticket nodig is. Alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn of negatief getest hebben worden toegelaten. Meer informatie via www.dankeditievoordezorg.be.

Mensen kunnen via die crowdfunding zorgverleners trakteren op een drankje of een ticket.Geen traditionele Night of the Proms in het Sportpaleis dit jaar, maar dus wel een speciale 'Dankeditie voor de zorg'. Alle zorgverleners en vrijwilligers die zich het afgelopen anderhalf jaar hebben ingezet in de strijd tegen de coronapandemie zijn welkom. Het gaat dan onder meer om het personeel in de ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook de medewerkers en vrijwilligers in de test-, triage- en vaccinatiecentra. Op de affiche voor de speciale dankeditie staan vooral Belgische artiesten zoals Axelle Red, Sandra Kim en Willy Sommers. Maar ook vaste waarde John Miles zal van de partij zijn en komt de zorgverleners er nog eens van overtuigen dat muziek zijn eerste grote liefde was. Voor de financiering van deze concerten mikken de organisatoren enerzijds op sponsoring vanuit de bedrijfswereld en anderzijds op crowdfunding via het grote publiek. Mensen kunnen via www.dankeditievoordezorg.be het ticket van een zorgverlener betalen of symbolisch een drankje trakteren. Dat systeem moet ervoor zorgen dat de tickets eigenlijk gratis zijn. De 8 euro die zorgverleners op voorhand betalen, krijgen ze de avond zelf terug in drankbonnen. Volgens de initiatiefnemers is de dankeditie voor het zorgpersoneel niet meer dan verdiend. 'Nu het normale leven stilaan herneemt, is het hoog tijd om zorgverleners na al dat harde labeur een ontspannende avond te bieden', zegt ZNA-voorzitter Els Van Doesburg. Ook volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) verdienen zij 'een speciale avond'. 'Mee dankzij hun onverzettelijk doorzettingsvermogen zijn we er als samenleving in geslaagd dat vreselijke beestje in bedwang te houden. Ik vind dit 'feest van de bevrijders' dan ook niet meer dan gepast. Uit grote erkentelijkheid', zegt ook Vlaams minister-president Jan Jambon. De initiatiefnemers wijzen er wel op dat het gaat om een evenement waarvoor een Covid Safe Ticket nodig is. Alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn of negatief getest hebben worden toegelaten. Meer informatie via www.dankeditievoordezorg.be.