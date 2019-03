Sien Eggers gooit Anton Tsjechov in de vuilbak in 'Den beer heeft mij gezien'

3 star star star star star

Eggers trok vorig jaar samen met Jessa Wildemeersch en Sofie Palmers naar Moskou en Sint-Petersburg. Die reis ligt aan de basis van een onbeschaamd eerlijk, grappig en rakend Den beer heeft mij gezien.

'Kunnen we Anton Tsjechov niet in de vuilbak gooien? Ik ben veel te oud om een van de zussen uit zijn stuk De Drie Zussen te spelen?' Met een uitgestreken gezicht en in lekker zittende nachtkledij gooit Sien Eggers haar bezwaren op de (rommelige) tafel in Den beer heeft mij gezien, een productie die Eggers samen met Jessa Wildemeersch en Sofie Palmers onder het dak van het Mechelse gezelschap Arsenaal / Lazarus maakten.

...