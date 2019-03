Ride This Train: Johnny Cash' bijna perfecte afgezanten met Harelbeekse roots

4 star star star star star

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Wat gebeurt er wanneer je een dolgedraaide acteur loslaat op een stel perfect zingende en swingende muzikanten? Twee scenario's zijn mogelijk: complete chaos of extra vuur. Dominique Van Malder kiest als keetschopper bij Ride This Train voor het tweede scenario in Johnny Cash. The Man and The Music.

© Cramakamarky