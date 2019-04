Regisseur Frank Van Laecke over '40-45': 'De Vlaamse musical in de lift? Dat is een foute analyse'

'Toen we begonnen met de musical Daens, had ik de droom een Vlaamse trilogie te maken: een voorstelling over de negentiende eeuw, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.' Met de spektakel-musical 40-45 heeft scriptschrijver en regisseur Frank Van Laecke het hoogtepunt van zijn droomtrilogie bereikt.

Frank Van Laecke © Belgaimage