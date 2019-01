'Red Haired Men' van Alexander Vantournhout: een halsbrekend bommetje spelplezier

Beeld je een holle balk in van ongeveer anderhalve meter lang en veertig centimeter breed. Denk nu aan vier grote, gespierde mannen. En bedenk hoe die mannen allemaal in die balk passen. Gelukt? Neen? Onmogelijk, vindt u? Dan zag u Red Haired Men nog niet. In die nieuwste worp van circuskunstenaar en choreograaf Alexander Vantournhout doen de vier performers - waaronder Vantournhout - exact dát. Onder meer.

