Van 5 tot 15 september 2019 strijkt het jaarlijkse Theaterfestival voor het eerst in vijftien jaar terug neer in de Gentse Vooruit en pakt er uit met een aanlokkelijk programma. Knack Focus-theaterrecensente Els Van Steenberghe fileert en selecteert.

Wat had u het afgelopen theaterjaar moeten zien? Op die vraag probeert Het Theaterfestival elk jaar een antwoord te formuleren door de beste stukken van het seizoen samen te brengen. Dat doet de organisatie dit jaar niet in Antwerpen of Brussel, maar voor het eerst in anderhalf decennium nog eens in Gent.

Uit de 375 voorstellingen die de festivaljury, met recensenten van onder meer De Morgen en De Standaard in de rangen, zag, selecteerde ze vijftien stukken die 'een belangrijk deel van de jury ondersteboven schoffelden'. Nog steeds een omvangrijk programma, vandaar dat Knack Focus nog eens de must-sees der must-sees op een rijtje zet.

8.2 - Radouan Mriziga / hetpaleis, fabuleus en Moussem

De jonge choreograaf Radouan Mriziga keert alle verwachtingen over hiphop binnenstebuiten in deze voorstelling waarin zeven jongeren zichzelf in de meest onmogelijke, sierlijke en stuitende hoeken krullen en daarbij onverschrokken de zaal in lonken. De voorstelling start verrassend in stilte maar krijgt zelfs een zaal bomvol pubergeweld muisstil. Faut le faire!

Volgens de jury: '8.2 deed de jury opnieuw verliefd worden op rapmuziek. Straf spul!'

Studio Shehrazade - Haider Al Timimi en Gorges Ocloo / Kloppend Hert en Arsenaal

Haider Al Timimi is het kloppend hart van het Gentse collectief Kloppend Hert. Al jaren timmert deze danser / choreograaf / theatermaker aan een oeuvre waarin hij zijn Irakese roots als inspiratiebron gebruikt voor voorstellingen die de schoonheid en de moeilijkheid van een cultureel diverse samenleving aanraken. In acteur Gorges Ocloo vond hij een uitermate getalenteerde bondgenoot.

Volgens de jury: 'Vanuit hun unieke positie als kunstenaars met Irakese en Ghanese roots tonen zij met meesterlijke vrolijkheid - en milde spot - ons korset aan maatschappelijke regels. Het levert de meest bevrijdende boodschap van het seizoen op.'

La Reprise. Histoire(s) du théâtre I - Milo Rau/NTGent & IIPM

Rau toont in La Reprise alvast waarin hij uitmunt: het theater gebruiken om ons op de meest ontluisterende, minutieus gecomponeerde, niet van humor noch artistieke schoonheid gespeende wijze een verhaal te vertellen dat ons doet nadenken over onszelf en onze samenleving. Respect.

Volgens de jury: 'Binnen de jury woedde een stevige discussie over de inzet van de reële moord op Jarfi als 'materiaal' voor een voorstelling, en werden ethische vragen gesteld rond het 'instrumentaliseren' van niet-professionele spelers. De kwaliteit en diepgang van Rau's regiekeuzes staan evenwel buiten kijf en maken een juryselectie onontbeerlijk. Net dat gebrek aan eensgezindheid maakt La Reprise des te belangwekkender.'

Craquelé - Studio ORKA/hetpaleis

Volgens de jury: 'De visuele creativiteit, de poëtische grapjes en het spelplezier kenden we al: het zijn de vertrouwde ORKA-ingrediënten die een publiek van kinderen en volwassenen ademloos binnentrekken. Maar voor het eerst plaatst het gezelschap de individuele tragiek van zijn personages ook tegen het historische decor van een veranderende wereld.'

Paradise Now (1968-2018) - Michiel Vandevelde/fABULEUS

Wij bestempelden Paradise now (1968 - 2018) als een van de meest energieke, doortimmerde en opwindende dansvoorstellingen van het jaar. Choreograaf Michiel Vandevelde en zijn dertienkoppige jongerencast nemen u mee op een ontwrichtende, geestige en wervelende tijdreis.

Volgens de jury: 'het mooie aan deze voorstelling: het is geen 're-enacting' van de aanslag op de burgerlijkheid van toen (1968), maar een verslag van de vragen die jonge mensen zich nu stellen over hun plaats en hun verantwoordelijkheid in een wereld die helemaal uit de bocht gaat.'

AREN - Benjamin Verdonck/Toneelhuis

Volgens de jury: 'AREN is zuivere poëzie: verweerde voorwerpen stalt Benjamin Verdonck onder een camera minutieus uit voor het oog van het publiek - verzameld volgens grootte of kleur. Allemaal zijn het dingen die ooit betekenis hadden, maar die gaandeweg verloren zijn. (...) En tussendoor legt Verdonck een plaatje op. Zo ontstaat een verhaal o ver hergebruik en waarde, tegen overconsumptie en afval.'

new skin - Hannah De Meyer/Toneelhuis

Volgens de jury: 'Het is een sterk staaltje theater: één vrouw die een alternatieve geschiedenis - in de vorm van een fantasy verhaal - totaal geloofwaardig brengt, en je op de koop toe de gedachte bijbrengt dat op deze planeet, ook zonder God, alle leven en alle dingen intens verbonden zijn. Dat lukt film nooit. 'Special effects' of niet.'

Wie zin en tijd heeft in meer laat zich verrassen door deze producties die de selectie vervolledigen:

The Pain Of Others - Peter Aers

De jury: 'The Pain of Others van kunstenaar Peter Aers is geen 'gewone' voorstelling, maar een participatieve gespreksperformance. (..) Het gaat niet enkel over het proberen begrijpen van elkaar, dit werk dwingt je ertoe die poging ook meteen in praktijk te brengen, in het hier en nu.'

True Copy - BERLIN

De jury: 'BERLIN gebruikt het verhaal van de Nederlandse meestervervalser Geert Jan Jansen voor een slimme, geestige en secuur uitgewerkte bespiegeling over echt en nep, over realiteit en fictie, over wantrouwen en geloven.'

Eg er vinden , Ik ben de wind - tg STAN & Maatschappij Discordia

De jury: 'Een schoolvoorbeeld van hoe je een tekst tegelijk alle recht kan doen én eigenzinnig naar je hand kan zetten.'

People, Places & Things - Toneelgroep Oostpool

De jury: 'Ook een ode aan het theater en aan de verbeelding zelf: het enige duurzame tegengif tegen de pijn van het bestaan.'

Ouder Kind - Raven Ruëll & Bruno Vanden Broecke/KVS

De jury: 'Genadeloos eerlijk theater, kwetsbaar en naakt, over twee vrienden, over theater, maar ook over zoveel meer: over het koloniale heden en verleden, over vriendschap, over engagement.'

Underneath Which Rivers Flow - Globe Aroma & Decoratelier Jozef Wouters

De jury: 'Het voorlopige hoogtepunt van Jozef Wouters' diepe politieke, ecologische en sociale engagement. Zijn vermogen om ruimtes te transformeren, en daarmee ook de mensen die ze bevolken, is uitzonderlijk. Zelden zo'n radicaal utopische kunst gezien, die ongebreidelde fantasie inzet om een werkelijk gevoel van vrijheid en verzet te creëren.'

Don Caravaggio - Charli Chung/Frascati Producties

De jury: 'In een schitterende re-enactment van Caravaggio's beroemdste werken zien we wat dat offer aan onaardse, eeuwige schoonheid heeft voortgebracht.'

Permanent Destruction - The SK Concert - Naomi Velissariou/Theater Utrecht

De jury: 'Viert doodsdrift als ultieme levenslust. Velissariou levert een krachttoer die de grenzen van repertoire bewerken impressionant verlegt.'

(Deze voorstelling wordt niet hernomen tijdens het festival.)

De jury selecteerde ook enkele voorstellingen van jong wild. Wie wil weten welke stemmen en lijven de komende jaren de Vlaamse planken laten zinderen, checkt: Short of Lying van Luanda Casella, If There Weren't Any Blacks, You'd Have To Invent Them van Aurelie Di Marino, A Travers l'Autre van de Brusselse tweeling Doris Bokongo Nkumu en Nathalie Bokongo Nkumu oftewel Les Mybalés, Fanon Mixtape van Mathieu Charles, Laguna Beach van Frankie/CAMPO en The Upside Down Man (The Son Of The Road) van Mohamed Toukabri.

De ticketverkoop voor Het Theaterfestival is bezig. Alle info: www.theaterfestival.be