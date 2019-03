Peter De Graef en Bruno Vanden Broecke zoeken zingeving tussen de chips in 'Niet doen!'

3 star star star star star

Peter De Graef en Bruno Vanden Broecke delen engagement, bekommernis én humor in Niet doen!, waarin ze als een broederduo de westerse handel en wandel becommentariëren.

'Welk beeld drukt genadeloos uit hoe verwend we zijn?', moeten Peter De Graef en Bruno Vanden Broecke gedacht hebben toen ze een decor zochten dat even veelzeggend als goedkoop was. De vondst: een paar zakken chips over de scène strooien en die tijdens de voorstelling bij mekaar vegen. De zin van deze onzin? Anno 2019 zijn mensen in bepaalde delen van de wereld zo verzadigd dat ze basisvoedsel tot spotgoedkope snack verwerken en die gedachteloos opeten voor de buis. Of bij mekaar vegen op de bühne.

...