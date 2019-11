2 star star star star star

Op de tonen van Steven de Bruyns mondharmonica's en percussie-instrumentjes vertelt Jessa Wildemeersch over een zomers avontuurtje. De voorstelling zélf wordt pas naar het einde toe wat avontuurlijker.

Jessa Wildemeersch vraagt zich al meer dan dertig jaar af hoe het leven na de dood er precies uitziet. Evenveel jaren vroeg ze de meest uiteenlopende mensen de pieren uit de neus over de kwestie. De antwoorden stapelden zich op. Afgelopen zomer trok ze naar Italië - waar ze een creatieresidentie kreeg op een eiland in het Comomeer - om het materiaal te ordenen en tot een stuk te smeden. Dat stuk heet Paradise Blues en ging onlangs in première in Het Nieuwstedelijk te Leuven....