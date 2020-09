De operagebouwen van Antwerpen en Gent openen vanaf 24 september opnieuw de deuren, zij het in eerste instantie enkel voor concerten. Het kunsthuis presenteert dit najaar ook een derde pijler naast opera en ballet: Vonk, een platform rond kunsteducatie en inclusie.

Opera Ballet Vlaanderen werd zoals alle culturele instellingen hard getroffen door de coronacrisis en liep al zowat 3 miljoen euro aan ticketinkomsten mis, naast tal van andere commerciële verliezen. 132 voorstellingen moesten worden geannuleerd. Het kunsthuis wil zo snel mogelijk weer opera- en balletvoorstellingen organiseren, maar gezien de benodigde voorbereidingstijd wordt daarvoor op januari gemikt.

Dit najaar komen er wel al een aantal concertavonden. Voorlopig zijn die nog bedoeld voor 200 aanwezigen, maar Opera Ballet Vlaanderen heeft de procedure opgestart om de capaciteit te mogen uitbreiden tot maximaal 60 procent van de zitjes.

Vonk

Opera Ballet Vlaanderen wil intussen evolueren tot een meer hedendaags kunsthuis, dat beter aansluit bij de stedelijke realiteit waarin het zich bevindt. Het nieuwe platform Vonk moet dat concreet invullen door te werken met jong, divers talent. 'Als we relevant willen blijven, moeten we rekening houden met het veranderende publiek', zegt Jan Vandenhouwe, die naast artistiek directeur Opera nu ook artistiek directeur Ballet wordt. 'We moeten niet alleen de eeuwenoude verhalen brengen, maar ook die van vandaag.'

Voormalig artistiek directeur Ballet Sidi Larbi Cherkaoui blijft bij het kunsthuis als artistiek leider Dans en tekende een nieuw contract voor vijf jaar. 'Nu kan hij zich meer concentreren op zijn rol van kunstenaar', aldus Raes.

Het nieuwe platform Vonk brengt de komende maanden al zeker drie producties, waaronder een openluchtvoorstelling van filmmaker Lukas Dhont. (Belga)

Opera Ballet Vlaanderen werd zoals alle culturele instellingen hard getroffen door de coronacrisis en liep al zowat 3 miljoen euro aan ticketinkomsten mis, naast tal van andere commerciële verliezen. 132 voorstellingen moesten worden geannuleerd. Het kunsthuis wil zo snel mogelijk weer opera- en balletvoorstellingen organiseren, maar gezien de benodigde voorbereidingstijd wordt daarvoor op januari gemikt. Dit najaar komen er wel al een aantal concertavonden. Voorlopig zijn die nog bedoeld voor 200 aanwezigen, maar Opera Ballet Vlaanderen heeft de procedure opgestart om de capaciteit te mogen uitbreiden tot maximaal 60 procent van de zitjes.Opera Ballet Vlaanderen wil intussen evolueren tot een meer hedendaags kunsthuis, dat beter aansluit bij de stedelijke realiteit waarin het zich bevindt. Het nieuwe platform Vonk moet dat concreet invullen door te werken met jong, divers talent. 'Als we relevant willen blijven, moeten we rekening houden met het veranderende publiek', zegt Jan Vandenhouwe, die naast artistiek directeur Opera nu ook artistiek directeur Ballet wordt. 'We moeten niet alleen de eeuwenoude verhalen brengen, maar ook die van vandaag.' Voormalig artistiek directeur Ballet Sidi Larbi Cherkaoui blijft bij het kunsthuis als artistiek leider Dans en tekende een nieuw contract voor vijf jaar. 'Nu kan hij zich meer concentreren op zijn rol van kunstenaar', aldus Raes. Het nieuwe platform Vonk brengt de komende maanden al zeker drie producties, waaronder een openluchtvoorstelling van filmmaker Lukas Dhont. (Belga)