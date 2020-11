De Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) heeft beslist om dit jaar geen voorstellingen meer te houden en de deuren te sluiten. In Brussel beslisten eerder ook al Bozar en Ancienne Belgique om pas terug open te gaan in 2021.

De ernst van de coronacrisis en de huidige tweede golf heeft de KVS doen beslissen om alle evenementen tot eind december te annuleren. Het gaat om de zes voorstellingen Metamorphoses, Koper en Vel, Hands do not touch your precious Me, Désintégration Culturelle, Geel Hesje en J'ai pleuré avec les chiens. De tickethouders zijn door de KVS via e-mail op de hoogte gebracht.

Volledig in winterslaap gaan, doet de KVS niet. Tijdens deze coronacrisis willen ze hun online platform KVS 24/7 ten volle gebruiken voor de mensen die thuiszitten en toch wat cultuur willen opsnuiven. 'De komende weken en maanden diepen wij oude schatten voor je op en tonen we je op ons digitaal platform voorstellingen uit het nabije en verre verleden', klinkt het bij de KVS.

Vanavond bijt het stuk Onbezongen om 20 uur de spits af. Politiek woordvoerder en speechschrijver Vincent Stuer is de maker van deze voorstelling over de homo politicus en KVS-gezicht Valentijn Dhaenens neemt de hoofdrol op zich. Het duo maakt het publiek warm met een interview met VRT-journalist Ivan De Vadder over de werking van het politieke brein. (Belga)

