Nadat pianist Jef Neve al formeel zijn kat stuurde naar de uitreiking van de Ultimas laat nu ook kunstenaarskoppel Jan Decorte en Sigrid Vinks weten niet te zullen komen. Dat is opvallend, want vorig jaar wonnen zij nog de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste.

'Jan Decorte heeft, samen met zijn zielsverwant en kompaan Sigrid Vinks, het pad geëffend voor een nieuwe vorm van theatrale vertelling en talloze podiumkunstenaars geïnspireerd.' Zo motiveerde de jury van de Ultimas, de voormalige Vlaamse cultuurprijzen, vorig jaar de keuze om het kunstenaarskoppel de prijs voor Algemene Culturele Verdienste te geven. Maar dit jaar blijft het koppel weg, laat Vinks weten aan Knack Focus. Dat doet ze als reactie op het nieuws dat ook pianist Jef Neve de uitnodiging van de Vlaamse overheid heeft afgeslagen, maar de beslissing ligt volgens haar allang vast.

'Toen ik hoorde dat Jan Jambon (N-VA) minister van Cultuur zou worden, hebben we beslist: wij gaan niet naar de Ultimas om daar te gaan pronken onder de leeuwenvlaggen', zegt Vinks. Zij en Decorte hebben wel mee bepaald wie dit jaar de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste krijgt, maar die beslissing was al gevallen voor de vorming van de nieuwe Vlaamse regering. 'Mijn vader was collaborateur, Jan Jambon heeft banden met het Sint-Maartensfonds (hij heeft voor die vereniging van Oostfrontstrijders ooit een speech gegegeven als lid van de Vlaamse volksbeweging, nvdr.). De alte kameraden kennen elkaar heel goed', zegt Vinks.

'De besparingen zijn op zich het grote probleem niet, het is het hele beleid dat errond hangt', gaat de theatermaker verder. 'Vlaanderen is uit Unia gestapt, het gelijkekansencentrum waar Jan ooit voor ijverde toen hij nog in het parlement zat (Decorte wilde de staatshervorming van 1992 enkel steunen als er zo'n centrum kwam, nvdr.). Het sociaal beleid wordt almaar harder, het klimaatbeleid is ondermaats. Wat er nu met de VRT aan het gebeuren is: erg kwalijk.'

Net als Neve hebben Decorte en Vinks ook geen projectsubsidies aangevraagd. Neve deed naar eigen zeggen 'al jaren' niet meer, de theatermakers werden in 2017 nog gedelibeerd door toenmalig minister Sven Gatz (Open VLD). 'Ik verwijt jonge kunstenaars die een Ultima winnen en het geld kunnen gebruiken niet dat ze dat ontvangen en dan niet naar het feest gaan', zegt Vinks. 'Maar als je de keuze hebt, ga je niet om met die mensen. Ik verwacht dat de prijsuitreiking in een heel andere sfeer zal plaatsvinden. Ik weet wie we de prijs hebben gegeven voor Algemene Culturele Verdienste en geloof me: die award zal niet zonder slag of stoot in ontvangst worden genomen.'

De Ultimas worden op 18 februari uitgereikt in het Concertgebouw van Brugge.

