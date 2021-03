Het NTGent lanceert op 1 april The New Gospel, een modern evangelie van regisseur Milo Rau met 'de eerste zwarte Jezus in de Europese filmgeschiedenis', zegt het Gentse stadstheater. Een rol die vervuld wordt door de Kameroense activist Yvan Sagnet.

In The New Gospel gaat regisseur Milo Rau op zoek naar het antwoord op de vraag wat Jezus zou prediken in de 21ste eeuw en wie zijn apostelen zouden zijn. De film is genomineerd als Documentaire van het Jaar in Zwitserland, maar werd gedraaid in het Italiaanse Matera.

In de film bezoekt Sagnet, die in 2011 op een tomatenboerderij heeft gewerkt en later gaat revolteren tegen de uitbuiting van de plattelandsarbeiders in het zuiden van Italië, het grootste vluchtelingenkamp in de buurt van Matera. In de stad in het zuiden van Italië verfilmden eerder ook Pier Paolo Pasolini en Mel Gibson het leven van Jezus. Sagnet vindt er zijn apostelen, en zet samen met hen de 'Rivolta della dignita' op, de Opstand van de Waardigheid.

The New Gospel is al de vijfde film die NTGent uitbrengt sinds de uitbraak van de coronacrisis. Hij wordt van 1 tot 4 april wereldwijd uitgebracht, met uitzondering van de Duitstalige landen. (Belga)

In The New Gospel gaat regisseur Milo Rau op zoek naar het antwoord op de vraag wat Jezus zou prediken in de 21ste eeuw en wie zijn apostelen zouden zijn. De film is genomineerd als Documentaire van het Jaar in Zwitserland, maar werd gedraaid in het Italiaanse Matera. In de film bezoekt Sagnet, die in 2011 op een tomatenboerderij heeft gewerkt en later gaat revolteren tegen de uitbuiting van de plattelandsarbeiders in het zuiden van Italië, het grootste vluchtelingenkamp in de buurt van Matera. In de stad in het zuiden van Italië verfilmden eerder ook Pier Paolo Pasolini en Mel Gibson het leven van Jezus. Sagnet vindt er zijn apostelen, en zet samen met hen de 'Rivolta della dignita' op, de Opstand van de Waardigheid.The New Gospel is al de vijfde film die NTGent uitbrengt sinds de uitbraak van de coronacrisis. Hij wordt van 1 tot 4 april wereldwijd uitgebracht, met uitzondering van de Duitstalige landen. (Belga)