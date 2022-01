4 star star star star star

In 2018 zetten tg STAN en De Roovers theaterminnend Frankrijk in lichterlaaie met hun even spannende als geestige bewerking van het gelijknamige scenario dat de Zweedse toneel- en filmregisseur Ingmar Bergman in 1996 schreef. Vanaf deze maand reizen ze door Vlaanderen en Nederland met de Nederlandstalige versie.

'Op zo'n grove fout mogen de tekstvreters van tg STAN en De Roovers zich toch niet laten betrappen?', mopperen we inwendig terwijl onze ogen de in schemerlicht badende scène - die een beetje oogt als een woonkamerdecor in een filmstudio, maar dan zonder camera's - niet kunnen lossen. Wegens te fonkelend spel waar je geen seconde van wil missen. En toch zitten we te fronsen bij de uitrol van het smeuïge verhaal. Eerst iets over dat verhaal. De Antwerpse collectieven tg STAN en De Roovers puurden het uit Bergmans scenario Infidèles plus Bergmans autobiografie Laterna Magica. Alles draait rond de actrice Marianne (een uitmuntende Ruth Becquart) die zich in een affaire stort met regisseur David (Frank Vercruyssen, sterk en ondoordringbaar). Mariannes man Markus (Robby Cleiren in topvorm) is een dirigent met een internationale carrière en heeft aanvankelijk niets in de gaten. Dat geldt ook voor hun dochtertje Isabelle (een verrassende Jolente De Keersmaeker die er dankzij een takje in de hand perfect in slaagt om een tienermeisje te vertolken). Uiteraard ontdekt Markus Mariannes slippertje. 'Nu wordt de komedie een tragedie', licht Jolente De Keersmaeker halverwege de voorstelling toe. Ze zit daarbij op het tafeltje waar een notitieblok ligt waarvan geregeld een blad wordt gescheurd. Want deze personages schrijven elkaar brieven in de plaats van sociale media te gebruiken.Nu de frons: op het passionele hoogtepunt van de buitenechtelijke relatie raakt Marianne zwanger. Dat wordt eventjes vermeld en dan niet meer. Denken we. Fronsen we. Tot op een cruciaal punt in het verhaal. Met blozende kaken kriebelen we onmiddellijk in ons notitieboekje: 'tg STAN en De Roovers tonen zich wederom een beestige bende meesters in het met droogkomische flair, geniale beheersing van de spanningsbogen en vlijmscherp inzicht in de tekststructuur ensceneren van een verhaal.' Infidèles trakteert op ravissant theater dat heel klassiek is van opzet - het brengen van met precieze pen neergeschreven verhaal over een oeroud thema - maar fris en brandend actueel is door de manier waarop dit verhaal verteld wordt: in een verraderlijk eenvoudige 'spreektaal', in een stemmig, realistisch maar perfect belicht decor, door spelers die hun spel tot in de kleinste blikken, miniemste bewegingen en zuiverste dictie beheersen en met enkele flarden klassieke muziek die subtiel door Markus worden toegelicht en bloedmooie boodschappers van diep drama blijken.Vanaf de eerste seconde - de voorstelling start met een gemoedelijke 'kennismakingsronde' vooraan op het podium - tot dat laatste donkere moment van deze twee uur durende rollercoasterrit hang je aan de lippen van de personages en besef je (weer) wat theater zo onweerstaanbaar maakt: je bent live getuige van, en wordt verleidt mee te leven met, een tragedie die echt voelt maar het gelukkig niet is.