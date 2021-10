3 star star star star star

Gorges Ocloo en Josse De Pauw schreven, spelen, schreeuwen en zingen in The Butcher, de engel kwam niet een diepdonker en stuurs portret van het Vlaanderen anno 2070. Zwart, geel, bloedrood en donkerbruin zijn de hoofdtonen...

'Wanneer je, zoals ik, opgroeit in een gezin dat je niet sterkt maar verzwakt, dan word je van je kansen en je mannelijkheid beroofd. Je wordt als het ware gecastreerd.', dat vertrouwt Bruce Springsteen aan Barack Obama toe in de podcast en het net verschenen boek Renegates. Born in the U.S.A.'. Dat is exact wat er aan de hand is in het gezin dat Gorges Ocloo en Josse De Pauw opvoeren in The Butcher, de engel kwam niet bij muziektheater LOD. Vader Bram is slager, weduwnaar en torst een loodzwaar verdriet met zich mee dat als een schaduw over zijn gelaat en zijn huis hangt. Ocloo vertolkt de gehandicapte zoon Isa. Aan de gelovigen onder ons die vermoeden dat de naam 'Bram' een afkorting van Abraham is en dat de naam 'Isa' naar Abrahams zoon Isaac verwijst: uw vermoeden klopt als een bus. Ocloo - die de voorstelling ook regisseert - gebruikt het Bijbelse verhaal waarin God aan Abraham vraagt om zijn zoon Isaac te offeren als uitgangspunt van dit stuk. Ocloo laat je werken voor je theatergenot. Er moet geluisterd, geassocieerd en per beeld vijf keer nagedacht worden. Maar bij aanvang geeft hij wél een gouden sleutel weg. De voorstelling opent met een filmpje, geprojecteerd op de goudgele wand van het decor, waarop een hand met een stukje houtskool 'de wereld' schetst. Eerst zijn er bomen, dan komen er mensen die met elkaar dansen, kussen en kinderen maken. Dan vergaat dat getekende park tot een donkere plek waar enkel een huilende vuilbak standhoudt. Moraal van dit getekende verhaal: als zwartgeblakerde haat steeds meer het geel domineert, komt er ellende van. Die moraal wordt in het komende anderhalf uur geïllustreerd.Ocloo poot een hyperrealistisch decor op de scène. Je ziet een knusse slagerswinkel en 'den achterbouw' waar de slager en zijn zoon wonen. Centraal staat een zware slachttafel op een ijzeren voet en er hangt een kruis waaraan een rood jurkje wappert. Links is een gevel met brandsporen te zien, rechts staat er een door transparante gordijnen afgeschermd keukentje waarop de letters Machpelah prijken, een verwijzing naar het graf van Abraham in Hebron. We bevinden ons anno 2070 in een naoorlogs Vlaanderen waar de Polen de plak zwaaien. De radio braakt afwisselend Poolse propagandataal en Vlaams-nationalistische taal. De radio praat meer dan de personages. Zo toont Ocloo hoe het stokken in de plaats van vrijuit spreken te hard in het 'Vloms DNA' is ingebakken. Je kijkt toe hoe Josse De Pauw zich in de rol van stroeve, in bruine kleren gehulde slager murwt die meebrult met de radio als daar dé Vlaams-nationalistische kreet klink: 'Awoe!'. Je staart bedremmeld naar zijn zoon- een teder en indringend spelende Ocloo - die in een elektrische rolstoel rijdt, een luidspreker op zijn borst draagt en altijd een roze slaapkleedje en witte steunkousen draagt. Je ziet hoe het gesprek stokt als de moeder vernoemd wordt. Je ziet hoe het gesprek stokt als de jongen aangeeft zich gecastreerd te voelen. Je ziet hoe het gesprek stokt wanneer de slager stokt als hij 88 wordt en zijn verjaardag niet wil vieren. Je ziet hoe het gesprek stokt als de slager zij hoofd te rusten legt op een wit kinderstoeltje en een roze kussentje waarop de naam 'Esther' geborduurd is. Je ziet hoe het gesprek stokt als de vader het kruis een ander meisjesachtige outfit aantrekt. Het gesprek stokt slechts heel af en toe niet: wanneer Bram tierend 'bidt' tot God, wanneer de slager zijn zoon voedert én wanneer de vader de woonruimte verlaat. Pas dan - en dat is een van de meest fantastische scènes - durft Isa zijn openhartige zelve te zijn en - via de klaterende stem van sopraan Astrid Stockman - een even hilarische als bloedmooie Engelse/Franse versie van Willy Sommers hit Als een leeuw in een kooi brengt.Ocloo vertaalt de stroeve Vlaamse inborst naar een stroeve regie: er is geen vlot gemonteerd verhaal, er zijn slechts fragmenten die uit dat verhaal gerukt worden tot het hartverscheurende, bloedrode einde. Dat is wennen en confronterend.Ocloo laat je ogen voortdurend springen van het lichtbord boven de scène, naar het voetpad voor de winkel - waar gitarist Toon Carlier en saxofonist Bertel Schollaert van jetje geven - naar de woonruimte van Bram en Isa. Hij gooit tonnen letters - gesproken, gezongen, geschreeuwd - over het publiek uit maar het allerbelangrijkste zit vervat in wat niet gezegd maar bars getoond wordt. Typisch voor de Vlaamse ziel vol opgkropte gevoelens? Bram is een norse man die, verbitterd door persoonlijk ongeluk, zijn hart enkel kan luchten met de kreet 'Awoe'. Zijn zoon kan zijn hart enkel luchten als engel... 'Mijn dierbaar Vlaanderen, wat is er met je gebeurd? Je was zo warm, nu ben je zo koud?' , met die woorden word je naar huis gestuurd. Het maakt The Butcher, de engel kwam niet tot een met veel spelplezier en muzikale power gebracht sciencefictionportret van een stuurs Vlaanderen waarin mensen die anders zijn weg gemoffeld of genegeerd worden en waar 'awoe' roepen de enige vorm van samenhorigheid is. De 'stroeve' regie is inhoudelijk perfect te verdedigen maar het bemoeilijkt het spelen en het beleven van dat spel soms waardoor het ritme al eens keldert. 'Everybody's got a hungry heart', zong Springsteen in de jaren '80. The Butcher, de engel kwam niet toont met een radicaal rauwe regie wat er gebeurt als zo'n hongerig hart niet gevoed maar ondervoed raakt door opkroppen van emoties, door verbittering, verdriet en een doorgeslagen angst voor het vreemde en verandering.