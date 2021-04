Theatergangers kunnen hun hart ophalen: op 26 april opent de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel opnieuw de deuren met "Jonathan", een voorstelling van Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens. De voorstelling speelt vijf avonden op een rij voor 50 mensen per keer. Dat kondigt KVS donderdag aan.

Tenminste, als culturele evenementen dan, op de eerste dag na de paaspauze, weer toegelaten zijn. Met de voorstellingen wil de schouwburg aantonen dat het veilig organiseren van evenementen mogelijk is. KVS verwijst naar volle parken, pleinen en treinen. 'Het is wraakroepend: na een jaar pandemie zijn we er als maatschappij nog altijd niet in geslaagd te organiseren wat veilig kan georganiseerd worden', klinkt het.

'De voorstelling zal onder strikte maatregelen doorgaan en alle protocollen respecteren om de veiligheid van het publiek te garanderen. Zo wil KVS de maatschappelijke nood aan veilige, georganiseerde events helpen inlossen en een signaal aan de overheid geven', aldus de schouwburg. Naast de gereduceerde publiekscapaciteit zal KVS inzetten op ventilatie, het meten van CO², het begeleiden en controleren van publieksstromen, het registreren van bezoekers, het bewaren van veilige afstand, mondmaskerplicht en ontsmettingsgel.

